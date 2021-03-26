Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen: Her şeyin asıl başladığı dönem hazırlık döneminden daha sert, daha acılı, daha zalimce ve pek büyük olasılıkla daha kanlı geçecektir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "19 yıl hazırlık süreciydi, asıl şimdi başlıyoruz" sözlerine yönelik olarak, "Fikir olarak emperyalizmin can yuvası CIA’nın laboratuvarlarında oluşturulan ılımlı İslam ile son amiral gemisi AKP, uzun ve titiz bir hazırlık döneminden geçtiler. Önce kapitalizm ile barışıp hemhal olacak, sonra emperyalizmin planlarının eşgüdümcülüğü rolünü üstlenecek modelin teorik çerçevesi oluşturuldu. Ardından, Arap dünyasında radikal İslam, Türkiye’de Milli Görüş ile bağlarını koparma operasyonu tamamlandı, sonra ılımlı yazılan ama uyumlu okunan İslam hareketinin kadroları özenle seçildi. Bahçeli ile Derviş’in kilit rollerde olduğu garip erken seçimlerle, iktidarı ele geçirme operasyonu başarıyla tamamlandı." diye yazdı.

Her şeyin asıl başladığı dönemin, hazırlık döneminden daha sert, daha acılı, daha zalimce "pek büyük olasılıkla daha kanlı" geçeceğini savunan Ali Sirmen, "AKP bu ortamda baskıcı zulüm yöntemlerini daha da artıracak, demokrasinin son kırıntılarını da süpürecek, seçimleri hiç yapmayacak ya da “ben kazandım” diyerek üstü zulümle örtülmüş bir hileyle sandıktan çıkmayı deneyecektir.

Bu yüzden geleceği karanlık yorumlayanlar haksız da değillerdir. Ama hiç merak etmeyin! Bu çalkantılı ve acılı dönem geçecek, demokrasiye ve Cumhuriyete karşı olanlar yenileceklerdir. Çünkü bu arada dünyada siyasal İslamın çöktüğü dönemde, bir sürü ekonomik politik ve sosyal sorunla karşı karşıya olan AKP bütün desteğini yitirmiştir." ifadelerini kullandı.

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