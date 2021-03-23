AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 1960’dan 2002’ye kadar geçen 42 yıl için “istikrarsızlığın ve güvensizliğin hâkim olduğu kayıp 42 yıl” dedi. “Millet 2002’de eski siyaseti tasfiye etti. 2002’de adeta AK Parti, Türkiye’yi uçurumun kenarından alıp 2021’e kadar her anlamda bir süper güç haline getirdi” diyen Ünal, “20 yaşındaki bir parti 19 yıldır iktidarda, artık yetmez mi?” eleştirilerine de, “Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz!” şeklinde yanıt verdi.

AKP’li Ünal, partisinin 7. Olağan kongresi öncesinde Hürriyet’ten Tülay Demir’in sorularını yanıtladı. AKP 7. Olağan Kongresi’ni, “2023’ün başlangıcı” olarak tanımlayan Ünal, şunları kaydetti:

“Yani biz bu kongredeki kadrolarla 2023 seçimlerine gideceğiz, bu kadrolarla Cumhuriyet’in 100’üncü yılını karşılayacağız ve ikinci büyük yürüyüşümüze başlayacağız. 19 yıl boyunca sağlıkta, ulaşımda, bilişimde, eğitimde, özetle her alanda Türkiye’yi 2023’e hazırladık. Şimdi bize diyorlar ki “19 sene oldu, 20 sene oldu”... Biz de onlara diyoruz ki “Biz daha yeni başlıyoruz”… Bugüne kadar yaptığımız her şey aslında hazırlıktı. Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü ve asıl şimdi başlıyoruz. 24 Mart yeni ve büyük bir yolculuğun başlangıcı.”

“Geri baktığımızda Türkiye’ye dair bütün hayallerimizi gerçekleştirdik diyebiliriz”

“Bugün geriye dönüp baktığımızda, Türkiye’ye dair bütün hayallerimizi gerçekleştirdik diyebiliriz” diyen Ünal, “2002’de bugünkü Türkiye’yi anlatsaydınız insanlara, kimse inanmazdı. Nasıl ki 2002’de 2021’in Türkiye’si hayalse... Şimdi de inşallah 2030’ların, 2040’ların Türkiye’siyle ilgili hayallerimiz var ve onları da gerçekleştireceğiz” dedi.

CHP eleştirisi: Türkiye’nin yanında değiller

CHP’ye ilişkin de konuşan Ünal, “Bunların tek bir hayali var, ne pahasına olursa olsun AK Parti’den kurtulalım, ne pahasına olursa olsun Erdoğan’dan kurtulalım. Erdoğan gitsin de Türkiye yansın yıkılsın, hiç umurlarında değil. Uluslararası meselelerimizin hiçbirinde Türkiye’nin yanında durmuyorlar. Türkiye terörle mücadele ediyor, Türkiye’nin yanında değiller. Türkiye FETÖ ile mücadele ediyor, Türkiye’nin yanında değiller” diye konuştu.

Medya Ombudsmanı Bildirici’den Ünal’a tepki: Neyin hazırlığıydı?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, kişisel sosyal medya hesabından Hürriyet muhabiri Tülay Demir’in söz konusu Mahir Ünal röportajını eleştirdi. Ünal’ın, “Bugüne kadar yaptıklarımız hazırlıktı, asıl şimdi başlıyoruz” ifadesine karşın, “Neyin hazırlığıydı? Gerçek ajandanızı 19 yıldır gizli tuttunuz da şimdi onu mu uygulamaya başlayacaksınız?” diye soran Bildirici, Tülay Demir’i de, “Keşke bunları da sorsaydı ‘gazeteci’!” şeklinde eleştirdi.

Bildirici’nin paylaşımı şöyle: