Cumhuriyet gazetesinden görevden almalara tepki olarak istifa eden Aykut Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

Cumhuriyet gazetesi'nin işten çıkardığı 8 gazeteci nedeniyle yönetime tepki göstererek Genel Yayın Yönetmenliğinden istifa eden Aykut Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu. Küçükkaya, Le Monde diplomatique Türkçe’nin genel yayın yönetmeni oldu.

Cumhuriyet gazetesinde başlayan sendika krizinin ardından Aykut Küçükkaya, "Gelinen noktada olay 'ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın' çizgisine geldi. 27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetem Cumhuriyet’ten, 3 yıldır yürüttüğüm Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ediyorum" diyerek istifa etmişti. Küçükkaya’nın vakıf yönetimi tarafından görevden alınmasına tepki gösteren bazı gazeteciler de Cumhuriyet gazetesinden istifa etmişti.

"İstifa eden arkadaşlarımla birlikte yeniden yan yanayız"

MedyaRadar’ın haberine göre; Aykut Küçükkaya’nın, Cumhuriyet’ten istifa eden ekiple birlikte olacağı, gazetenin 30 günde bir çıkacağı ve merkez binanın Şişli'de olacağı öğrenildi. Aykut Küçükkaya, yeni adresini Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu;

"Yeni dönemin ilk haberi… Emek mücadelemize omuz verip istifa eden arkadaşlarımla birlikte yeniden yan yanayız… 22 Nisan’da Le Monde diplomatique Türkçe ile okuyucumuzla buluşuyoruz… Mayıs’ta büyük bir sürprize hazırlanıyoruz. Gazetecilikte yeni bir “KAPI”yı aralıyoruz…"

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