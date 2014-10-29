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Politika

Cumhuriyet Bayramı eğlenceleri iptal edildi

Başbakan Yardımcısı ve AKP sözcüsü Beşir Atalay, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Karaman'daki maden ocağına gideceğini söyledi

29 Ekim 2014 00:38

Başbakan Yardımcısı ve AKP sözcüsü Beşir Atalay, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili yapılacak eğlencelerin iptal edildiğini açıkladı. Atalay Cumhuriyet Bayramı törenlerinden sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bölgeye gidebileceğini söyledi.

Atalay, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ak Partili belediyelerde eğlencelerin iptal edildiğini açakladı. 

Atalay şunları söyledi: “Bakanlarımız, bütün kurumlarımız orada elden gelen gayreti gösteriyorlar. Biraz önce Enerji Bakanımız ile görüştüm. İçeride yüklü miktarda su var. Bir yandan deşarj çalışması sürüyor. Dileğimiz oradaki 18 vatandaşımızın sağ salim kurtarılması. Parti ve hükümet olarak şu an bütün hassasiyetimiz oradaki vatandaşlarımızın kurtarılmasıdır. Bir yandan yarın Cumhuriyet Bayramı.

Cumhuriyet Bayramı’na böyle bir üzüntüyle giriyoruz. İnşallah vatandaşlarımız kurtarılır ve böyle bir üzüntüyle girilmez. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle belediyelerimizin düzenleneceği eğlenceler iptal edildi. Ak Partili belediyelere böyle bir genelge gönderildi. Törenler ise düzenlenecek ve hepimiz katılacağız. Sayın Başbakanımızın da bölgeye gitme niyeti var. Gelişmeleri takip ediyor. Başbakan törenlerden sonra bölgeye gidebilir. ” 

 

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