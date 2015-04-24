Yayın hayatına bir dönem İttihat ve Terakki’nin merkez binası olan, cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından Yunus Nadi’ye verilen Cağaloğlu’ndaki Pembe Konak’ta başlayan Cumhuriyet 91 yıl sonra ilk kez Ermenice başlıkla çıktı.

Cumhuriyet’in Ermeni kıyımının yüzüncü yılı olan 24 Nisan tarihli nüshasının manşetinde Ermenice “Bir daha asla” başlığı kullanıldı. Haberde, “Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan felaketin acısı hâlâ taze. İnsan aklını, vicdanını, hak ve adalet duygusunu felç eden bu yarayla yüzleşme zamanı; bir daha asla olmasın diye!” denildi.

2007’de katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in eşi Rakel Dink de 24 Nisan’ın 100’üncü yılında Cumhuriyet için “Acı Acı Ağlıyorum” başlıklı bir makale kaleme aldı.

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (24 Nisan 2015) başsayfası şöyle: