Daily Telegraph: Türkiye 'soykırım' diyen ülkelere saldırıyor

The Daily Telegraph gazetesinin Orta Doğu editörü Richard Spencer, Türkiye'nin 1915 olaylarına tutumunu irdeleyen bir makale kaleme aldı.

Makalede, "Türkiye 24 Nisan'ın 100. yılını, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan ülkelere saldırmak için kullandı" deniyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına da yer veren gazete, Türkiye'nin Avrupa Parlamento'suyla yaşadığı gerilimi de haberde hatırlatıyor.

Davutoğlu, 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında, "Yüz yıl önce Türk ve Müslüman Osmanlı vatandaşlarının maruz kaldığı sürgün ve katliamların derin izleri bugün de hafızalardadır. Bu gerçeği görmezden gelmek, acılar arasında ayrım gözetmek, tarihi bakımdan yanlış olduğu kadar vicdanen de kabul edilemez. Nitekim geride bıraktığımız yıllar, çatışan hafızaların birbirine dayatılmasının sonuç getirmeyeceğini göstermiştir" demişti.

Yazar, AFP haber ajansının 'Bosna Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in Erivan'daki anma törenine gitmek üzere olan uçağına Türkiye'nin hava sahasını kapattığı' yönündeki haberini de aktarıyor.

Haberde, Dodik'in kabinesinden de şu açıklamanın yapıldığını belirtiyor: "Uçuş için tüm izinlerin alınmış olmasına rağmen Türk yetkililer kendi toprakları üzerinden uçuşa izin vermedi."

BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete, uçağın Bulgaristan'ın doğusunda dört buçuk saat bekletildikten sonra Banja Luka'ya döndüğünü ifade ediyor.

(NOT: Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türk Dışişleri kaynakları bu iddiayı yalanladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Biliç, "Sayın Dodik'i taşıyan uçak için diplomatik kanaldan bir talepte bulunulmamıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne de bir başvuru olmamıştır" dedi ve ekledi: "Bulgaristan'dan Erivan'a gitmek için izin isteyen bir özel uçağın pilotuna gerekli izin hava kontrol birimlerimizce zamanında verilmiştir. Ancak bu uçağın, izin almış olmasına rağmen hava sahamızı kullanmadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda herhangi bir engelleme söz konusu olmayıp, talep edilmesi halinde Sayın Dodik'in Erivan'a intikali için gerekli üst uçuş izni doğal olarak verilecektir.")

'Kanıtlar silinmiş'

Daily Telegraph'ın haberinde Türkiye'nin, 'soykırım' ifadesini kullanan Avusturya'dan büyükelçisini çağırma kararı aldığına da yer veriliyor.

1915 olaylarıyla ilgili haber şöyle devam ediyor:

"Türk yetkililer, (ırkın) kasten yok edilmesi politikası olmadığı konusunda her zaman ısrar ediyor fakat birçok Ermeni'nin Davutoğlu'nun ifadesiyle 'tehcir' edilirken öldüğünü kabul ediyor. Ama hala kayıp olan bazı anılar var. Ülkenin doğusundaki binlerce yıllık medeniyetin kanıtları çoğunlukla silinmiş. Birçok kilise yıkılmış veya çiftlik binası olarak kullanılıyor. Bazıları, orada daha önceden ibadet edenlere ne olduğuna dair hiçbir işaret bırakmayacak şekilde camiye dönüştürülmüş."

Haberde, Türkiye'nin iki önemli müttefiki İngiltere ve ABD'nin 'soykırım' ifadesini kullanmayı reddetikleri de hatırlatılıyor ve ABD Başkanı Obama'nın ise seçim kampası döneminde 'soykırımı tanıma sözü verdiği fakat hiçbir bir zaman bu ifadeyi alenen kullanmadığı' kaydediliyor.

Washington'dan gelen haberlerde 'soykırım' ifadesini kullanmama kararının, Obama'nın danışmanlarının Ermeni-Amerikan toplumu ile yaptığı görüşmeler sonunda alındığı belirtilirken Ermenistan'daki törene de ABD Hazine Bakanı Jacob Lew'in gideceği de haberde var.

Daily Telegraph'ın haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Obama'nın soykırım ifadesini kullanmasını beklemediği' yönündeki sözleriyle noktalanıyor.