Ermenistan: Obama'nın 'soykırım' ifadesini kullanmaması...

ABD Başkanı Barack Obama'nın, 1915 olaylarıyla ilgili 24 Nisan açıklamasında 'soykırım' terimini kullanmayacağının Ermeni diasporasına bildirilmesinin ardından, Ermenistan cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'dan önemli bir açıklama geldi.

Sarkisyan, Obama'nın ‘soykırım’ ifadesini kullanmasını istediklerini, ancak kullanmaması halinde bunun Amerika'nın soykırımı tanımadığı anlamına gelmediğini söyledi.

Sarkisyan, Obama’nın bu kelimeyi kullanmamasının nedeninin, müttefiki Türkiye'nin onurunu kırmamak' olduğunu belirtti.

Bir televizyona yaptığı açıklamada Sarkisyan, Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler geliştirmeye hazır oladuklarını da söyledi. Sarkisyan, "Bizimle normal ilişkiler geliştirmek için Türkiye'ye Ermeni soykırımını kabul etmeleri gerektiğini ön koşul olarak sunmadık" dedi

Sarkisyan konuşmasında, "Ön koşulları olan ilişkiler geliştirmeye hazır değiliz. Türk yöneticiler herhangi bir ön koşul olmadan bizimle normal ilişki geliştirmeye hazır olduklarında, bunu şekillendireceğimiz konusunda rahatım" ifadelerini kullandı.