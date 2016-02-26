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Cumhurbaşkanlığı: Dündar ve Gül'ün tahliyesi beraat anlamına gelmiyor; hukuki süreci takip edeceğiz

"Dünyanın başka ülkelerinde de casusluk davaları yapılıyor"

26 Şubat 2016 13:40

MİT TIR'ları haberi nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, 92 gündür tutuklu bulundukları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmesini değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Karar beraat anlamına gelmiyor, süreci takip edeceğiz" dedi.

Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli belgelerin yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı örnek göstererek, 
"Bu karar beraat kararı değil tahliye kararıdır. Dünyanın başka ülkelerinde de casusluk davaları yapılıyor. Assange gibi örnekler var. Dünyanın farklı ülkelerinde de devletin bilgilerini sızdırmakla ilgili davalar var. Bu tür benzer davalarda batılı ülkeler bu tür tedbirler aldığında hukukun üstünlüğü olarak kabul ediliyor ancak Türkiye'deki durum başka yerlere çekiliyor. Dava devam edecek. Biz de süreci yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, Can Dündar ile Erdem Gül’ün "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile basın ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine" karar verdi. 3'e karşı 12 oyla "hak ihlali" kararı veren yüksek mahkeme, kararı "ihlalin ortadan kaldırılması için" davanın açıldığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Kararın mahkemeye ulaşmasının ardından Can Dündar ve Erdem Gül, 92 gündür tutuklu bulundukları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Mahkeme,  tahliye edilen gazeteciler için yurtdışına çıkış yasağı koydu. 


 

 

 

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