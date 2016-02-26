Can Dündar, 92 gün sonra evine böyle girdi

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihliali yapıldı" kararının ardından Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birlikte Silivri Cezaevi'nden tahliye olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, saat 05.00 sıralarında eşi Dilek Dündar ile birlikte Çengelköy'deki evine geldi.

Dündar çiftini, evinin önünde kayınpederi karşıladı. Kayınpederine sarılarak hasret gideren Can Dündar kapının önündeki “Tarçın” isimli köpeğiyle ilgilendi. Can Dündar evinin önünde bekleyen gazetecilerle de bir süre sohbet etti.

Dündar, “Çok mutluyum gerçekten. 3 aylık ayrılıktan sonra eve kavuştuk. Benim ilk tutukluluğumdu, onun için siftahı yaptık. Şimdi ailemize kavuştuk” dedi.