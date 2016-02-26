Dünya basını, Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliyesini böyle duyurdu

Yaptıkları MİT TIR’ları haberi nedeniyle 26 Kasım'da tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'hak ihlâli' kararının ardından, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılması dünya medyasında geniş yankı buldu. BBC Türkçe, “Türk gazeteciler hapisten çıktı” başlığıyla verdiği haberinde, Dündar ve Gül’ün tahliyelerini cezaevi dışında geniş bir kalabalığın beklediğini yazdı.

AYM kararını 'flaş gelişme' olarak dünyaya duyuran uluslararası ajanslar, tahliye haberini de 'son dakika' olarak geçti.

Fransız haber ajansı AFP tahliye kararını şu ifadeyle dünyaya aktardı:

"Devlet sırlarını ifşa itmeye ilişkin çok tartışmalı davada yargılanan ve son üç aydır tutuklu bulunan iki Türk gazeteci, Anayasa Mahkemesi'nin 'haklarının ihlâl edildiği' yönündeki kararının ardından serbest bırakıldı."

AFP'nin haberinde, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün 92 gün cezaevinde kaldığı vurgulanırken, iki gazetecinin davalarının 25 Mart'ta süreceği belirtildi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde, Dündar ve Gül'ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şikâyetini takiben açılan davada ömür boyu hapis cezasıyla yargılandığının altı çizildi.

BBC: Dışarıda büyük bir kalabalık bekledi

İngiliz yayın kuruluşu BBC, “Türk gazeteciler hapisten çıktı” başlığıyla verdiği haberinde, Dündar ve Gül’ün tahliyelerini cezaevi dışında geniş bir kalabalığın beklediğini yazdı.

BBC, Can Dündar ve Erdem Gül’ün kişisel başvuruları üzerine AYM’nin, ‘kişisel özgürlük ve güvenlik ihlâli’nin yanı sıra ‘ifade ve basın özgürlüğü ihlâli’ kararı verdiğini vurguladı.

BBC’nin haberinde, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2015 Basın Özgürlüğü raporunda, Türkiye’nin 180 ülke arasında 149’uncu sırada yer alması da aktarıldı.