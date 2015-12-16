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Cumhurbaşkanlığı'nda Prof. Aziz Sancar onuruna akşam yemeği

Mardin'de yapımı tamamlanan bilim ve sanat merkezine, 'Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Sanat Merkezi' adının verileceği açıklandı

16 Aralık 2015 02:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015 Yılı Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar onuruna Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir akşam yemeği düzenledi. Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan; Prof. Dr. Aziz Sancar’a ise eşi Esta Gwendolyn Sancar ve kızı Rose Lorraine Eifer Sancar eşlik etti.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savur Ortaokulu'nun adının Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu ve Artuk Anadolu Lisesi adının ise Prof. Dr. Aziz Sancar Lisesi olarak değiştiğini söyleyerek, Mardin'de yapımı tamamlanan bilim ve sanat merkezine de Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Sanat Merkezi adının verileceğini açıkladı. Erdoğan, "Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

Yemekte, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aca'nın yanı sıra Türkiye'nin bazı bilim kurumlarının yöneticileri ve önemli bilim adamları da katıldı.

Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Aziz Sancar, bugün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la ve Cumhurbaşkanı'yla görüşmüş, ardından da Anıtkabir'e giderek çiçek bırakmıştı.

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