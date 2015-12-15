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Erdoğan, Nobel ödüllü Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti

Profesör Sancar, yarın da Başbakan Davutoğlu'yla görüşecek

15 Aralık 2015 14:28

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kabulde Prof. Dr. Sancar'ın eşi Gwen Sancar da yer aldı.

Aziz Sancar bu sabah Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la karargahta görüştüğünü söyledi. 

Sancar, Nobel için kendisine verilen madalya ve sertifikayı Orgeneral Akar'a teslim ettiğini 19 Mayıs tarihinde de Anıtkabir'e giderek Atatürk’e hediye edeceğini açıkladı. 

Sancar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden sonra soruları yanıtlarken şöyle konuştu :
"Genelkurmay Başkanına teslim ettim ve Genelkurmay Başkanlığı kasasında saklanacak. Ödülü madalyayı teslim ettim hem sertifikayı hem madalyayı teslim ettim. 19 Mayıs'ta Allah kısmet ederse Anıtkabir’e koyacağız. Bu Atatürk’ün ve cumhuriyetin madalyasıdır. 19 Mayıs'ta tekrar geleceğim ve Anıtkabir’e koyacağız. "

 

"En çok Ankara simidini özledim"

 

Sancar, bir başka soru üzerine de "En çok Ankara simidini ve İzmir incirini özledim" dedi.

Profesör Sancar, yarın da Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla kahvaltıda bir araya gelecek.

 

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