Aziz Sancar Türkiye'de; Ülkü Ocakları'yla görüştü, Erdoğan'la buluştu, Anıtkabir'e gidip çiçek bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmelerin ardından Anıtkabir'e gitti.

Prof. Dr. Aziz Sancar, THY'ye ait uçakla dün saat 16.20'de İsveç'in başkenti Stockholm'den İstanbul'a gelmiş ve Gwen Sancar ile birlikte Atatürk Havalimanı'na inen Sancar, bir süre Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda dinlendikten sonra, saat 18.00'de THY'ye ait uçakla Ankara'ya geçmişti. Sancar, Bilkent Üniversitesi'nin kendisi için düzenlediği programa katılmadan önce, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanı Yunus Uzunlular ile görüşmüştü.

Ülkü Ocakları Başkanı'yla görüşme

Adana Ülkü Ocakları Başkanlığı'nın Adana'da düzenlediği bilgi yarışmasına Prof. Dr. Aziz Sancar adının verilmesi üzerine, Prof. Aziz Sancar'ın ağabeyi tarafından Ankara'ya davet edilen Uzunlular, Prof. Aziz Sancar'a, Adana'da düzenlenen Aziz Sancar Bilgi Yarışması'nın görüntüleri izletti, fotoğraflarını gösterdi. İHA'da yer alan habere göre Beşiktaş Ülkü Ocakları kurucularından olan Prof. Aziz Sancar da Yunus Uzunlular'ın ilgisine müteşekkir olduğunu ifade ederek, Ankara'da konaklayacağı otele Yunus Uzunlular ve eşini de davet etti.

Madalyasını TSK'ya teslim etti

Prof. Aziz Sancar, bugün sabah da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Sancar, Nobel için kendisine verilen madalya ve sertifikayı Orgeneral Akar'a teslim ettiğini 19 Mayıs tarihinde de Anıtkabir'e giderek Atatürk’e hediye edeceğini açıkladı.

Sancar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti ve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kabulde Prof. Dr. Sancar'ın eşi Gwen Sancar da yer aldı.

Anıtkabir ziyareti

Eşi Gwen Sancar ve kızı Rose ile birlikte Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Sancar, Erdoğan ile görüşmesinin ardındanAnıtkabir’i de ziyaret etti. Prof. Dr. Sancar, eşi Gwen ve kızı Rose ile Atatürk mozolesine karanfil bıraktı, Sancar’ın ailesiyle birlikte saygı duşunda bulunduğu sırada ise dua etmesi dikkati çekti. Prof. Dr. Sancar eşi ve kızıyla daha sonra hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Atatürk Müzesi’ni ziyaret etti.