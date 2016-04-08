Cumhurbaşkanlığı'na başvuru: Nihat Kazanhan'ı vuran polis kahraman ilan edilsin!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015’te öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan davası Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yeniden görüldü. Sanık M. N. G.’in tutukluluğunun devamına karar verilen davada bir sonraki duruşma 3 Haziran 2016’ya ertelendi. Kazanhan ailesinin avukatı Rojhat Dilsiz, Eskişehir'den Eskişehir’den Caner A. İsimli bir şahsın Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı’na yaptığı başvuruda Nihat Kazanhan’ı öldüren polisin tutukluluğunun sonlandırılmasını ve ‘onure’ edilmesini ve 'kahraman' ilan edilmesini talep ettiğini söyledi.

Cizre’de görülen duruşmaya Kazanhan ailesinin yanı sıra HDP’li vekiller, Gündem Çocuk Derneği, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları, Şırnak Barosu avukatları ile İzmir, Ankara ve İstanbul’dan çok sayıda yurttaş katıldı. Tutuklu yargılanan polis M. N. G ile tutuksuz yargılanan 4 polis, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Kazanhan ailesinin avukatı Rojat Dilsiz, duruşmada “Nihat Kazanhan’ın ölümü kolektif olarak gerçekleştirilmiş bir suçtur” dedi. “Çocuklarımız ölmeye devam ediyor. Yargı gerçek failleri ortay çıkarsın” diyen Dilsiz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kolluk kuvvetlerinin işlediği suçlar örtbas ediliyor, yargı da baskı altında. Kolluk güçlerinin bölgemizde yarattıkları kaosun ve çocukların ölümlerinin son bulmasında faillerin bulunmasının rolü önemlidir."

“Nihat’ı öldüren polis ‘kahraman’ ilan edilsin”

Dilsiz, duruşma öncesinde Eskişehir’den Caner A. İsimli bir şahsın Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı’na yaptığı başvuruda Nihat Kazanhan’ı öldüren polisin tutukluluğunun sonlandırılmasını ve ‘onure’ edilmesini talep ettiğini söyledi.

Caner A’nın başvuru dilekçesinde şöyle dendi: "Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru 'Mehmet Nurbaki Göçmez' 20015 yılı Şubat ayında artan terör olayları üzerine geçici görevle Şırnak-Cizre'ye gönderilmiştir. Terör örgütü PKK lehine slogan atan ve polise saldıran göstericilerin dağıtılması amacıyla attığı gaz fişeği yerden sekerek, bir PKK destekçisine isabet etmiş olup, PKK'lı (veya PKK sempatizanı) hayatını kaybetmiştir. Bu olay üzerine kahraman polis mamurumuz 2015 Şubat ayında tutuklanmış ve halen Ankara Elmadağ Cezaevi'nde yatmaktadır. Terör olaylarının iyice arttığı günümüzde PKK'lılara müdahale eden polis memurumuzun hapiste yapması güvenlik güçlerimizi demoralize etmekten başka hiç işe yaramamaktadır. Hal bu iken, polis memuru 'Mehmet Nurbaki Göçmez' hakkında soruşturmanın kaldırılmasını, terörle mücadele eden bu kahramanın onure edilmesini saygılarımla arz ederim."

Dilsiz, Caner A. hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Davada tutuklu polisin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılananaların da tutuklanma talebinin reddedilmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 3 Haziran 2016'da görülecek.