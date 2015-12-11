Nihat Kazanhan davasında tutuklu polis: Nihat masum bir çocuktu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak’ta polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın öldürülmesine dair davada mahkeme tutuksuz yargılanan polislerin tutuklanması talebini reddetti. Aynı şekilde tutuklu polisin tahliye talebi de reddedildi. Tutuklu polis, "Nihat masum bir çocuktu" dedi.

Bianet’in haberine göre, Nihat Kazanhan'ın Cizre’de öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün görüldü. Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz yargılanan dört polisin tutuklanmasına dair talep de tek tutuklu sanık polis memuru M.N.G.’nin tahliyesine dair talep de reddedildi.

Sanık beş polis duruşmaya ‘Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’ (SEGBİS) yoluyla katıldı.

Tutuklu sanık polis savunmasında “Nihat'ın masum bir çocuk olduğunu ve kasıt gözetmeden ölümüne neden olduğunu" söyledi. Mahkemede bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi. Raporda zırhlı araç görüntülerinde herhangi bir oynamanın olmadığı ifade dildi. Ayrıca Hayati Bilgin Jandarma Karakolu'na ait görüntülerin incelenebilmesi için ham görüntülerin gönderilmesi gerektiği ifade edildi

Mahkeme Kazanhan'ı öldüren silahın teknik bilgilerinin öğrenilmesi için bilirkişiye rapor yazılması ve ham görüntülerin de incelenmesi yönünde karar aldı.

Bir sonraki duruşma 12 Şubat 2016'da yapılacak.