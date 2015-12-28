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Yaşam

Cizre’de Nihat Kazanhan öldürüleli 1 yıl, arkadaşı vurulalı 1 hafta oldu

Davut Yanık, Nihat Kazanhan’ın fotoğrafının yer aldığı pankartın önündeki fotoğrafıyla objektife yansımıştı

28 Aralık 2015 16:23

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak’ta polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın arkadaşı Davut Yanık da 1 hafta önce aynı mahallede vuruldu. Yanık’ın tedavisi Mardin Devlet Hastanesi’nde devam ediyor. Yanık’ın ağabeyi Abdülmecit Yanık ise 4 gün önce Cizre’de vurularak hayatını kaybetti.

Nihat Kazanhan 2015’in başlarında Cizre’de polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanhan davası Şırnak'ta devam ediyor. 15 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’de bu kez Kazanhan’ın yakın arkadaşı Davut Yanık, yaşanan çatışmalarda yaralandı.

Evrensel’de yer alan habere göre, Mardin Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Davut Yanık, geçtiğimiz yıl Nihat Kazanhan'ın fotoğrafının yer aldığı pankartın önünde objektiflere yansımıştı. Davut Yanık’ın ağabeyi Abdülmecit Yanık da, 24 Aralık'ta Cizre'de kardeşinin yaralı bir arkadaşını kurtarmaya çalışırken öldürüldü.

 

Karaciğerleri iflas etti

 

Kızıltepe Devlet Hastanesi önünde bekleyen Yanık’ın ağabeyi Ahmet Yanık, kardeşinin aynı zamanda bronşit hastası olduğunu belirtti. Sokağa çıkma yasağından dolayı kardeşinin tedavi göremediğini belirten Ahmet Yanık, Davut’un bu nedenle akciğerlerinin de iflas ettiğini söyledi. 

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