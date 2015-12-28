Cizre'de öldürülen Miray bebeğin cansız bedeni buzdolabına kondu!

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Sur Mahallesi'ne çıkan çatışmalarda evinin bahçesinde bulunan 3 aylık Miray bebek hayatını kaybetti. HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Miray bebeğin cenazesinin hastanede yer kalmadığı için soğutucu bir dolaba konulduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Selin Görgüner’in haberine göre bebeğin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü vurgulayan Sarıyıldız, olayın üzerinin örtülmek istendiğini ifade etti.

Miray'ın babası Burhan İnce, “Evimizin 2. katından eşim ve kızkardeşim dış merdivenlerden alt kata inerken, evimizin ilerisindeki bir tepeden 2-3 el ateş açıldı. Kızım yanağından vuruldu. Polisi aradık, bebeği beyaz bayrakla 300 metre ileriye getirmemizi, ambulansın oraya geleceğini söyledi. Babam bebeği benden aldı. Dedem, babaannem ve babam bebeği ambulansa götürürken tekrar ateş açıldı” dedi. Hiçbir yetkilinin kendisini arayarak başsağlığı dilemediğini söyleyen İnce, “Cenazeler nerede bilmiyorum. Yasak yüzünden annemin yanına gidemiyorum. Annemin sırtından çıkan kurşun kimin ateş açtığını ortaya çıkaracak” dedi.

‘Barış olsun’

Bebeğin büyük amcası Abdurrahman İnce ise “Ne söyledimse doğrusunu söyledim. Bizim bebeğimizi keskin nişancılar vurdu. 4 katlı binadan vurdular. Çatışma yoktu, hiçbir şey yoktu. Beni öldürsünler yeter ki barış olsun. Silah sesleri susmuyor. Bebek 3 aylık, babam 80 yaşındaydı. Bu nereye kadar gidecek?” dedi.