Cizre'de öldürülen Miray bebeğin halası: Kucağımdaydı, keskin nişancı vurdu; ağlıyordu, ölmemişti daha...

14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde, dün akşam hayatını kaybeden 3 aylık Miray bebeğin halası Berivan İnce, "Yeğenim kucağımdaydı, aşağı iniyorduk. Keskin nişancı vurdu, elimdeydi, ağlıyordu, daha ölmemişti” dedi.

Cizre'de 14 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı ve şiddetli çatışmalar devam ederken, cuma akşam saatlerinde Soulın İnce, 3 aylık kızı Miray ile evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada kurşunların hedefi oldu. Anne ile bebeği ağır yaralanırken, yakınları 112 Acil Servisi arayarak ambulans istedi. Evin bulunduğu bölgeye hendek ve barikatlar nedeniyle ambulansın giremeyeceği belirtilerek, aileden yaralıları Nusaybin Caddesi üzerine getirmeleri istendi.

Yakınları, Miray bebeği hastaneye götürmeye çalışırken yeniden kurşunların hedefi oldu. Büyükbaba Ramazan İnce, olay yerinde hayatını kaybederken, çevreden yardıma koşanlar Soulın İnce ve bebeği Miray'ı, ambulansa ulaştırdı. Hemen Cizre Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Miray bebek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan anne Soulın İnce, ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi.

İMC TV'ye konuşan Ramazan İnce'nin oğlu Abdurrahman İnce'nin anlattıklarına göre, polis, İnce ailesine, "İki erkek bir bayan beyaz bir bayrakla yola çıkın, ben anons edeceğim size ateş etmeyecekler” dedi ancak, ailenin gittiği yerde ambulans bulunmuyordu ve bu sırada da yeniden ateş edilmeye başlandı. Aile, Miray bebeğin bu esnada da kurşunların hedefi olduğunu belirtti.

Hala Berivan İnce de Miray bebeğin ilk olarak vurulduğu merdivenin başında olay anını anlatarak, "Yeğenim kucağımdaydı, aşağı iniyorduk. Keskin nişancı vurdu, elimdeydi, ağlıyordu, daha ölmemişti” diye konuştu.