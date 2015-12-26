Cizre'de 3 aylık bebeği ve dedesini öldürdüler!

DİHA, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Sur Mahallesi'ne çıkan çatışmalarda evinin bahçesinde bulunan 3 aylık Miray bebek ile onu kurtarmaya çalışan dedesi Ramazan İnce öldü, annesi Soulın İnce ise yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ile birlikte 14 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre İlçesi'nde güvenlik güçlerinin operasyonları sürdürülüyor. Cizre İlçesi'nde şiddetli çatışmalar olurken, dün akşam saatlerinde Sur Mahallesi'nde Soulın İnce, 3 aylık kızı Miray ile evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada kurşunların hedefi oldu.

Anne ile bebeği ağır yaralanırken, yakınları 112 Acil Servisi arayarak ambulans istedi. Evin bulunduğu bölgeye hendek ve barikatlar nedeniyle ambulansın giremeyeceği belirtilerek, aileden yaralıları Nusaybin Caddesi üzerine getirmeleri istendi.

Dede yolda vurulup öldü

Dede Ramazan İnce, yaralı gelini ile torununu alarak beyaz bayrakla Nusaybin Caddesi'nde bekleyen ambulansa gitmek için yola çıktı. Bu sırada sokakta yeniden çatışma yoğunlaştı. Kucağındaki torununu ve yanındaki gelinini ambulansa yetiştirmeye çalışan Ramazan İnce, isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevreden yardıma koşanlar Soulın İnce ve bebeği Miray'ı, ambulansa ulaştırdı. Hemen Cizre Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Miray bebek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan anne Soulın İnce, ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi.

Cizre'de çatışmalar bugün Cudi Mahallesi'nde yoğunlaştı. Sur Mahallesi'nin hakim tepelerinde konuşlandırılan tanklar barikatları vurdu. Tank Tabur Komutanlığı'ndan çıkan tankların da ilçe merkezindeki mahallelere girdikleri görüldü. Alibey Mahallesi'nde ise roketatarın isabet ettiği bir evde hasar meydana geldi.

HDP'li Sarıyıldız: Bebek katilisiniz

Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından duyuru yapan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız "Cizre'nin sur mahallesinde az önce 4 aylık bebek öldürüldü. Anne ve dede, beyaz bayrakla hastaneye kaldırırken vuruldu... Bebek katilisiniz" dedi.