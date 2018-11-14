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Cumhurbaşkanlığı toplantısına koşan Hülya Koçyiğit, topuğunu çatlattı

“Ne badireler atlattım, bunu da atlarım”

14 Kasım 2018 15:06

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür Sanat Politikaları Kurulu’nun toplantısına koşarken ayağını burkarak yere düşen Hülya Koçyiğit’in topuğu çatladı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Hülya Koçyiğit, “Toplantıya yetişmek için acele ederek koşmaya başladım. Yerdeki boşluğu göremeyince bunlar oldu. Ne badireler atlattım. Bunu da atlarım. Allah, herkesi kazadan, hastalıktan korusun. Çok büyütülecek bir şey değil. Bir süre evde olacağım. Yoğun iş programım vardı ama artık ne yapalım evde uzanırken halletmeye çalışacağım” dedi.

Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki  Kültür Sanat Politikaları Kurulu’na atanmıştı.

 

 

    

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