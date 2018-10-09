Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı'nda hangi göreve atandı?

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Oyuncu Hülya Koçyiğit, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren atamalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda görevlendirildi. Koçyiğit, listede Hülya Soydan olarak yer aldı.

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Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda, Koçyiğit’in yanı sıra şu isimler yer aldı: Alev Alatlı, Havva Hümeyra Şahin, Prof. Dr. İskender Pala, Mehmed Özçay, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören, Prof. Dr. Ümit Meriç.

Hülya Koçyiğit, şubat ayında verdiği bir söyleşide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘sevmekten öte takdir ettiğini’ belirterek, “Ülkemizde söylenildiği kadar baskı olduğunu düşünmüyorum. Bundan daha açık bir toplum görmedim ben. Kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Çok fazla atıp tutuyorlar” ifadelerini kullanmıştı.