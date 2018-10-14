Hülya Koçyiğit: Atatürk'ün huzurunda, iyi bir sanatçı olmak için ant içtim

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit, 8 yaşında annesi ile Anıtkabir'e gittiğini ve Atatürk'e iyi bir sanatçı olmak için söz verdiğini söyledi. Koçyiğit, "Annem, Ata'nın huzuruna çıktığımızda benden iyi bir sanatçı olmamı istemişti. Ben de Atatürk'ün huzurunda iyi bir sanatçı olacağımın sözünü verdim" dedi.

2. Kayseri Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılan Hülya Koçyiğit, merkez Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Dünya Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda 'Hayatım sinema' konulu söyleşi programı ile sevenleriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün, sanata verdiği önemden etkilendiğini ve bundan dolayı da sanata ilgi duyduğunu da vurgulayan usta oyuncu Koçyiğit, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün, sanatla ilgili sözleri hep kulaklarımda. Öylesine güzel sözleri var ki, bu sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulu önder Atatürk diyor ki, 'Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin reçetesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, inanmaları sağlayacak, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını sevecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır.' Atatürk'ün bu sözleri, benim mesleği sevmeme, sinemayı seçmeme, sinema sanatının gücüne inanmama sebep oldu. Hepimizin amacı her şeyden önce, insan olmayı becerebilmek. İnsan olmayı becerebilmek büyük emek istiyor. Öğrenerek, insan olabiliriz. İnsan olmayı öğrenebilmek bir ömür boyu sürer. Önemli olan o yolculuğa çıkabilmek. Bir kez daha iyi ki sinemayı seçmişim, iyi ki sinema var, iyi ki bizi sevenlerimiz var, sinemaya bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldığım için çok müsterihim"

Bir izleyicinin çözüm sürecinde üstlendiği görevden dolayı pişman olup olmadığını sorması üzerine ise Koçyiğit, "Yaşamım boyunca sadece inandıklarımı yaptım. İnandıklarımın arkasında durdum. Çözüm sürecinde oluşturulan 'Akil İnsanlar Heyetinde' Marmara Bölgesi üyesi olarak yer alan sinema sanatçısı Koçyiğit, "Ülkenin barışı için düşünen insanlardan biriydim. Bundan dolayı da bir görev üstlendim. Üstlendiğim görevle de, kalbimdeki barış duygusu tüm vatandaşların kalbinde var mı? Bunu öğrenmek istedim. Eğer varsa bu talebi idarecilere, Başbakan'a iletmek amacıyla kurulda yer aldım. Bu görevi yaptığım için çok müsterihim. Bu bir vatan göreviydi. Vatanımın huzurunu düşünerek yaptığım bir şeydi. Bunu siyaseten ele alıp, siyasetçiymişim gibi eleştirenler oldu" ifadelerine yer verdi.

8 yaşında annesi ile birlikte gittiği Anıtkabir ziyaretinden de bahseden oyuncu Koçyiğit, "Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda annem bana ant içirdi. Annem, Atatürk'ün huzurunda benden 3 şey için söz vermemi isteyerek, 'Bu ülkenin en iyi, en büyük sanatçısı olacaksın ve yaptığın işi en iyi yapan insan olacaksın' demişti. Ben de 'Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum' demiştim. Annem, söylemiş, ben de tekrar etmiştim. Yıl, 1954'tü ama, hala dün gibi aklımda. Mesleğim de en iyi olmak, anneme verdiğim sözü tutmak için, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda ant içtim" sözlerine yer verdi.

Politika kurulu açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atanmasının sorulması üzerine Koçyiğit, "55 yıldır, sinemanın ve sanatın içinde yer alan bir insan olarak böyle bir göreve beni layık gördüğü için öncelikli olarak Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kurul olarak ilk toplantımızı yapmadık. Bir araya geldiğimiz zaman, görev dağılımı yapılacak. Benim mesleğim sinema, sinema sanatçısıyım. Benim için ön planda elbette ki sinema var. Planlarımızı yaptık, zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklayacağız" şeklinde konuştu.