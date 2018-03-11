Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Koçyiğit'e: "Baskı yok" diyemezsin!

Mehmet Aslantuğ, Hülya Koçyiğit'in "Türkiye'de baskı yok. Aksine herkes çok özgür" ifadesine tepki gösterdi. "Mesela sistemi eleştirdiğin bir oyun yasaklanıyorsa, baskı yok diyemezsin" diyen Aslantuğ, "Elbet birilerinin de sistemi, düzeni eleştirme özgürlüğü olacak. Olağanüstü hâlin bir yönetim biçimine dönüşmesine sesi çıkacak. Dün eleştirirken doğru da, şimdi mi yanlış" ifadesini kullandı.

Aslantuğ'un Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularına verdiği yanıtların ilgili bölümü şöyle:

- Son dönemde sanatçılar siyasi figürlerin daha sık yanında. Sanat ve siyasetin iç içe olmasına ne diyorsunuz?

Kendi tasarrufları. Kişisel fikrim şu; sanatçının söylemlerinde politik duruş olabilir. Bunun kriterleri bellidir. Kamu yararı üzerinden konuşur. Siyasi partilerle, liderleriyle ya da üretilen siyasete dolaylı da olsa kefil olmak bana göre değil.

- Hülya Koçyiğit bir röportajında 'Baskı yok. Aksine herkes çok özgür' dedi. Katılıyor musunuz?

Katılmıyorum! Mesela sistemi eleştirdiğin bir oyun yasaklanıyorsa, baskı yok diyemezsin. Elbet birilerinin de sistemi, düzeni eleştirme özgürlüğü olacak. Olağanüstü Hal’in bir yönetim biçimine dönüşmesine sesi çıkacak. Dün eleştirirken doğru da, şimdi mi yanlış.

- Peki sanatta özgürlük var mı?

Sanat doğası gereği muhaliftir. Muhalif partili değildir, muhaliftir! Tüm iktidarların olası sapmalarına, yanlışlarına bir taraftar gibi kayıtsız, sessiz kalamaz! Bu nedenle bu türden çabaları yönetim erki tarafından bastırılmaya, sindirilmeye çalışılır. Dolaylı ya da dolaysız. Ancak sanatın, incelikli tavrını terk edip hareket etmesi de doğru değil.