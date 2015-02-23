Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'YPG, TSK'ya yardım etti' iddiasına yanıt verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şah Fırat operasyonunda YPG ile işbirliği yapılıp yapılmadığına dair açıklama yaptı. Kalın “Bahsedilen örgütlerle işbirliği söz konusu değildir” dedi. YPG yaptığı basın açıklamasında “Kobani'ye giren Türk birliklerine 5 kilometre boyunca güvenlik koridoru oluşturulduğunu” ifade etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, basın toplantısı düzenledi.

Kalın’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kadına yönelik şiddetin önlemesi amacıyla bir toplumsal farkındalık kampanyası düşünülüyor.

Süleyman Şah operasyonu

Süleyman Şah türbesi ve saygı karakolu Suriye’de kötüye giden güvenlik şartlarına bir tedbir olarak son derece başarılı bir gece operasyonu ile gerçekleştirildi. Burada hükümetimizi muhtemel bir saldırı riskini operasyonla ortadan kaldırmış bulunmaktadır. Burada bize ait olan toprak parçasının hukuki statüsünde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bu türbenin yeri daha önce de 2 defa değiştirilmişti. Sembolik önemi son derece yüksek olan bu ecdad yadigarı yerin korunması için gerekli çalışma yapılmıştır.

‘Askerimiz şehit oldu’

En az bunun kadar önemli olan 38 personelimiz sağ salim yurda gelmiştir. Sadece 1 askerimizi bir kaza sonucu şehit edildi. Mevlam mekanını cennet eylesin.

Soru & cevap

YPG ile işbirliği oldu mu?

Operasyonun selameti açısından müttefiklere bilgi verildi Suriye’ye de nota iletildi. Bahsedilene örgütlerle işbirliği söz konusu değildir. Gerek Genelkurmay gerek istihbarat gerekse Dışişleri Bakanlığı o coğrafyayı çok iyi bilir. Hiçbir sorun yaşanması da bu bilgi birikimiyle tamamen alakalıdır.

Suriye krizi 2. Dünya savaşından bu yana yaşanan en büyük krizdir. Artık bu krize nitelikli müdahale yapılması gerekmektedir. Hamdolsun bu operasyonla olası bir çatışma ve can kaybı önlenmiştir.

Operasyonun ardından Türkiye IŞİD'e karşı daha aktif yer alacak mı?

Türkiye en baştan bu yana IŞİD’e karşı tehlikenin farkında olarak gerekli uyarıları yapmıştık. Bugüne kadar Türkiye IŞİD’e ya da DAİŞ’e karşı yeterli mücadeleyi yapmıyor şeklinde eleştiriyi gördük. Kobani’ye karşı DAİŞ’in yaptığı saldırıların ardından peşmergenin geçişi sağlandı. 200 bin kişiyi alarak büyük bir insanlık dramını yaşanması engellenmiştir. DAİŞ’in Musul’u ele geçirmesinin ardından konsolosluk çalışanlarımız rehin alındı ama burunları bile kanamadan Türkiye’ye getirildiler.

Türkiye şu ana kadar 1400 yabancı savaşçı niteliğindeki kişiyi sınır dışı etmiştir. Yabancı savaşçılar konusunda Türkiye tek başına mücadele edemez. DAİŞ terörizminin nasıl barbarlıklara imza attığını izledik maalesef izlemeye devam ediyoruz. Esad rejimi DAİŞ’i hür Suriye ordusunu yıpratmak için kullanmaktadır.Suriye rejimi hür Suriye ordusuna yönelik her gün bombardıman yaparken neden DAİŞ’e dokunmamaktadır?

Yeni türbenin inşa edileceği yer YPG kontrolünde. Burada gelecekte bir risk olabilir mi?

PYD bizim için bir terör örgütüdür. Bizim Suriye Eşmesi olarak belirlediğimiz yer Türkiye cumhuriyetinin koruması altındadır. Biz şu anda burada bir sorun görmüyoruz.

Bu türbe en yakın zamanda tarihi önemine uygun şekilde inşa edilerek Türk askeri tarafından korunmaya devam edilecektir.

Başkanlık sisteminde seçim sisteminde değişiklik önerisi var mı?

Başkanlık sistemi parlamentonun belki de bugünkü parlamenter sistemden de güçlü olduğu bir sistemi temsil eder. Temsilin en kuvvetli olacağı model neyse o olabilir. İlle de bir federal sistem olması gerekmiyor. Federal sistemin olduğu ve olmadığı modeller var. Bunlar Türkiye en iyi nasıl yönetilir en etkili sistem nasıl inşa edilir sorusuna cevap olarak tartışılacak konular. Başkanlık sistemi, tek adam sistemidir algısı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun uzaktan yakından ilgisi yoktur.

24 Nisan törenleri iptal edildi mi? edilmediyse kaç ülke katılacak? Çin füzeleri ile ilgili gelişmeler…

23-24 Nisan törenleriyle ilgili bu tamamen asılsız bir haberdir. Çanakkale kutlamalarıyla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Beklenenden daha fazla ilgi ve teyit var. Gelmeye de devam ediyor. Bu yıl 100. Yılı olması nedeniyle şehitlerimize layık şekilde bu törenler gerçekleştirilecek. Füze satışında Türkiye’nin menfaatlerine en uygun teklif hangisiyse o dikkate alınır. Bunu ideolojik noktaya çekmek tartışmayı anlamsız bir noktaya götürür.

İş Bankası ile ilgili iddialar…

Bize ulaşan herhangi bir şey yok. Bu konuda BBDK ya da TMSF’nin bir tasarrufu olur ama bize ulaşan bir şey yok. Resmi makamların açıklamalarını dikkate almalısınız.

Obama’nın şiddeti önleme toplantısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu toplantıya biz de bakan düzeyinde katılım sağladık. Verimli bir toplantı olduğunu görüyoruz yapılan değerlendirmelerden. Sayın Obama’nın verdiği mesajları son derece önemli buluyoruz. İslam ile kendi ideolojilerini meşrulaştırmak isteyen grupları ayırmasını önemsiyoruz. Bunlar dini temsilciler değil düpedüz teröristlerdir. Bu terör eylemlerini ortaya çıkaran şartlara bakmak lazım. Suriye savaşı başladıktan sonra hep bu tehlikeye dikkat çektik. Maalesef son gelişmeler bu öngörülerimizi haklı çıkarttı. Umarız bu toplantının ardından terörizm ve aşırı hareketlerle mücadele konusunda bir strateji hayata geçirilir.

Süleyman Şah sonrası Suriye’nin “bu bir savaş nedenidir” açıklaması…

Suriye rejiminin açıklamanın bizim nezdimizde bir karşılığı olmadığını söylemek isterim. Suriye’ye bir nota verilmiş ve bu operasyon gerçekleştirilmiştir. Suriye’deki muhalefetin güçlendirilmesinin sağlanması en önemli kritik eşiği oluşturmaktadır.

Şehit edildi cümlesi bir dil sürçmesi miydi?

Teknik olarak değil de ulaştığı manevi makam anlamında söyledim. Kaza sonucu şehit oldu bun askerimiz kendisine tekrar Allah’tan rahmet diliyorum.

Operasyon kararı ne zaman verildi?

O detayları sizinle paylaşamam. Cumhurbaşkanımızın sevk ve idaresinde, Başbakanımızın koordinasyonunda Genelkurmay Başkanlığımızın karargahında yapıldı. Şüphesiz bunu bir arka planı var. Biz isabetli olduğu konusunda en ufak bir tereddüde sahip değiliz. Cumhurbaşkanımızın burayı ziyaret etmesi gibi bir plan yok şu anda. Yeni yeri bir görelim orası bir bitsin daha sonra nasıl ne zaman ziyaret ederiz bir bakarız.