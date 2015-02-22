Türkiye'nin Suriye'deki yeni karakolu YPG bayraklarının da dalgalandığı Eşme'de yapılıyor

Türkiye Pazar sabahına (22 Şubat 2015) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), IŞİD tarafından kuşatıldığı iddia edilen Türkiye sınırları dışındaki tek Türk toprağı Suriye içindeki Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Türbesi’ne düzenlediği Şah Fırat operasyonuyla uyandı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada türbe ve kutsal emanetlerin kurtarılarak Türkiye sınırı yakınındaki Eşme Köyü'ne Türk bayrağının dikildiği bildirildi. Eşme köyünde Türk askerinin yeni karakol için çalışma yaptığı sırada çalışmanın yapıldığı bölgede YPG bayraklarının olması dikkat çekti.

YPG kaynaklarına yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) “YPG’nin hakimiyetindeki Aşme’de türbe çalışması sürüyor” başlığıyla geçtiği haberde, Süleyman Şah Türbesi’nin yeni yeri olacağı için bayrak dikilerek çevre düzenleme çalışması başlatılan alanın YPG’nin kontrol ve nöbet noktalarına sadece birkaç yüz metre uzaklıkta olduğu görülüyor.

Türk yetkililerin de türbe ve karakolun Eşme’ye taşınacağını belirtmesinin ardından yayınlanan fotoğraflarda, yüksek bir direğe dikilmiş Türk bayrağı ile çevre düzenlemesi için çalışan iş makineleri görülüyor. Fotoğraflarını çekildiği ve Türk bayrağı dikili alana sadece 100 metre kadar uzaklıktaki bölgede ise Abdullah Öcalan posterleri ve nöbet tutan silahlı YPG milisleri dikkat çekiyor.

YPG güçleri Kobani’nin batısında bulunan Eşme köyünü, yaklaşık 10 gün önce IŞİD militanlarından temizleyerek kontrol altına almıştı.

YPG basın sözcüsü Polat Can dün kişisel twitter hesabından, Türk tarafının Süleyman Şah operasyonu için kendilerinden yardım istediğini aktarmış, kısa bir süre sonra da Can’ın twitter hesabı IŞİD bağlantılı olduğunu ileri süren hacker gruplarınca ele geçirilmişti.

HDP Şırnak milletvekili Habip Kaplan da operasyonun “YPG ile birlikte yapıldığını” iddia etmişti.



