Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Kıyamet DEAŞ için koptu

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekâtında kontrolün sağlandığı Dabık'ta bulunan IŞİD hakkında "Pazar günü bildiğiniz gibi teolojik anlamları olan kendilerine göre kıyamet savaşının kopacağını iddia ettikleri Dabık şehri de onların elinden alındı. Kıyamet filan kopmadı; tam tersine kıyamet DEAŞ için koptu" dedi. Kalın, ayrıca Türkiye'nin NATO üyeliğini hatırlatarak "Türkiye bugün 3 terör örgütüyle PKK'ya karşı, DEAŞ'a karşı, FETÖ'ye karşı mücadelede tek NATO üyesi ülkedir" ifadesini kullandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Enver Alas'ın haberine göre, Kalın, KADEM tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank anısına 'Büyüteç ile 15 Temmuz' adlı sempozyuma katıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki sempozyumun açılışında bir konuşma yapan İbrahim Kalın, Fırat Kalkanı harekâtı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, "Bir terör örgütünü def ederken yani, FETÖ'nün darbe girişimini dağıtırken aynı zamanda bir başka terör örgütü olan DEAŞ'a karşı Suriye'de Suriye halkı için ve kendi güvenliğimiz için bir harekat başlattık. Harekât 55-56'ncı gününe girdi. Bu harekât son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Ta ki sınırlarımız bütünüyle güvence altına alınıncaya kadar ve Suriye halkı kendi köylerine, kasabalarına, şehirlerine bu harekat devam edecek. Pazar günü bildiğiniz gibi teolojik anlamları olan kendilerine göre kıyamet savaşının kopacağını iddia ettikleri Dabık şehri de onların elinden alındı. Kıyamet filan kopmadı; tam tersine kıyamet DEAŞ için koptu. İyi de oldu. Bu terör örgütüne karşı mücadelemiz devam edecektir. Ancak aynı zamanda bir PKK terör örgütü ile de mücadelemiz devam ediyor. Bütün bunlara ortaya koyduğumuzda Türkiye bugün 3 terör örgütüyle PKK'ya karşı DEAŞ'a karşı, FETÖ'ye karşı mücadelede tek NATO üyesi ülkedir" dedi.

Irak ordusu Suriye'ye doğru kaçan IŞİD'i vurmuştu: