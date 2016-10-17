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AA: Dabık'ın alınmasıyla IŞİD'in Türkiye'ye yönelik roket tehdidi ortadan kalktı

Fırat Kalkanı harekâtı 55. gününde devam ediyor

17 Ekim 2016 12:34

Anadolu Ajansı, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karadan ilerlediği TSK’nın yönettiği Fırat Kalkanı harekâtının 55’inci gününde roket tehdinin ortadan kalktığını duyurdu. ÖSO'nun Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'den aldığı bölgelerle birlikte Kilis ve Gaziantep'in roket atar mermisinin ve havan topunun menzilinden çıktığı ileri sürüldü.  

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suran, İhtimalat, Dabık, Tulaylin, Havar En Nahr, Asanbul, Rasm Al Ward, Salihiye ve Hamidiye'de kontrol sağlandı. Dabık'ta kontrolün sağlanmasıyla IŞİD'in Türkiye'ye yönelik roket tehdidi de engellenmiş olduğu belirtildi.

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