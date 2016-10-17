IŞİD, Dabık'tan çekiliyor; TSK destekli ÖSO'nun hedefi El Bab

TSK’nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), IŞİD'in "kıyamet savaşı olacağını" iddia ederek 'propaganda' yaptığı Suriye’nin kuzeybatısındaki Dabık’ta büyük ölçüde kontrolü sağladı. Asgari bir direniş gösterdiği belirtilen IŞİD, Dabık’ı terk ederken bölgedeki en büyük yerleşimi olan güneydeki El Bab’a doğru çekildi. ÖSO’nun hedefinin de El Bab olması bekleniyor.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğini alan ÖSO, IŞİD açısından sembolik önemi olan Dabık köyüne girdi ve büyük ölçüde denetimi sağladı. Hem Türk askeri kaynakları, hem de Suriye Türkmen Meclisi, Fırat Kalkanı harekâtının 54’üncü gününde ÖSO güçlerinin Dabık’a girdiğini doğruladı. ÖSO’nun Dabık’a karadan taarruza geçmesinden önce Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile Koalisyon Gücü uçakları Dabık ve Arşak’ta yoğun hava bombardımanı yaparak toplam 8 hedefi vurdu. Soran beldesi de temizlenirken Türk askeri kaynakları, Dabık’ta dün öğlene doğru kontrolün sağlanmasıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

“Dabık civarında kontrol sağlandı, içeriye giriş başladı ve temizlik faaliyetlerine geçildi. DEAŞ unsurları büyük ölçüde bölgeyi terk etmiş gözüküyor. Tam kontrol için TSK desteğindeki ÖSO’nun, içeride tuzaklanmış olan oldukça çok sayıdaki mayın ve el yapımı patlayıcıları temizlemesi ve Dabık’ın kuzeybatısındaki cep içinde kalan DEAŞ’ın elindeki 4 yerleşim yerini de kontrol etmesi gerekiyor. Bu nedenle askeri açıdan hâlâ temkinli olmakta fayda var.”

"ÖSO’nun bundan sonraki hedefi El Bab’dır"

Suriye Türkmen Meclisi Dış İlişkiler yetkilisi Abdurrahman Mustafa da şunları söyledi:

“Dabık’ın ele geçirilmesinde TSK unsurlarının verdiği destek ve ÖSO içindeki Türkmen Sultan Murad Tümeni önemli rol oynadı. Öğle saatlerinde sahadaki Türkmen komutanla konuştum. Dabık’ın içine girdiklerini söyledi. Bundan sonraki hedef Dabık’ın kuzey batısındaki cep. Bu cep içerisinde de çok büyük ilerlemeler kaydedildi. DEAŞ’ın Dabık’ı kaybetmesi örgüt içinde psikolojik çökmeye neden olacaktır. Çünkü örgüt birçok militanını ‘Burada kafirlere karşı kıyamet savaşını yapıp kazanacağız’ diye kandırmıştı. ÖSO’nun bundan sonraki hedefi El Bab’dır. BöyleceTürkiye için de gereken güvenli bölge sağlanmış olacak.”

Cumartesi günkü çatışmalarda 9 ÖSO mensubunun hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi. ÖSO içinde yer alan Hamza Tugayı’nın komutanlarından Seyif Ebubekir, IŞİD'in asgari bir direniş gösterdikten sonra daha büyük olan El Bab’ı savunmak için güneye doğru çekildiğini söyledi. AA’ya göre kontrolün sağlandığı köyde IŞİD unsurlarının bölgeyi büyük oranda terk ettiği belirlendi. Bir sonraki hedefin IŞİD'in Mare-Cerablus hattında kontrol ettiği son büyük yerleşim olan Dabık’a yaklaşık 8 km uzaklıktaki El Bab olması bekleniyor.

Dabık niye önemli?

Osmanlı İmparatorluğu’nun Arap topraklarındaki hakimiyeti Yavuz Sultan Selim’in 1516 yılında bu bölgede Memlüklere karşı Merc-i Dabık savaşını kazanmasıyla başlamıştı. Fırat Kalkanı Harekâtı da Merc-i Dabık Savaşı’nın 500’üncü yılı olan 24 Ağustos’ta başlatılmıştı.

IŞİD de buraya sembolik bir anlam yüklüyordu. Burada “kafirlere karşı yapılacak savaşı gerçek kıyamet savaşı” olarak tanımlayan örgüt, bu savaştan sonra da İstanbul’un tam anlamıyla kurtarılmış olacağı propagandası yapıyordu. Bu söylemle birçok militan kazanan IŞİD'in Dabık isimli bir de yayın organı bulunuyor. Ancak örgüt, önceki gün internette Ebubekir Bağdadi’nin, “Beklediğimiz Büyük Dabık Savaşı bu değil” şeklindeki ifadelerine yer vermişti.

Türkiye’ye yaklaşık 15 km uzaklıktaki Dabık, savaş öncesinde 3 bin nüfuslu bir köydü. 2014 ağustos ayında IŞİD kontrolüne geçti. ÖSO’nun hedefinde şimdi IŞİD'in Mare-Cerablus hattının derinliklerinde kontrol ettiği en büyük yerleşim olan El Bab var. ‘Kapı’ anlamına gelen El Bab, Dabık’a 8 km uzaklıkta. El Bab da Esad rejiminin kontrol etmeye çalıştığı Halep’e yaklaşık 35 km mesafede.