T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye destekli ÖSO, Dabık'a operasyon başlattı

Dabık, IŞİD'in elinde bulunuyor

15 Ekim 2016 15:45

Reuters haber ajansı, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), IŞİD'in elindeki Dabık operasyonuna başladığını duyurdu.

Reuters'ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevine dayandırdığı haberine göre, Dabık kasabasında bin 200 teröristin bulunduğu belirtiliyor. Dabık, El Bab'a giden yolun üzeride duruyor. Dabık kasabası, Çobanbey'e yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bölge adını bin 516 yılında gerçekleştirilen Mercidabık savaşından alıyor. 

Terör örgütü tarafından çıkartılan dergilerden birine Dabık adı verilmişti. 

ETİKETLER

IrakSuriyeoperasyonDabıkÖSOIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24