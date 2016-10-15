Türkiye destekli ÖSO, Dabık'a operasyon başlattı

Reuters haber ajansı, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), IŞİD'in elindeki Dabık operasyonuna başladığını duyurdu.

Reuters'ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevine dayandırdığı haberine göre, Dabık kasabasında bin 200 teröristin bulunduğu belirtiliyor. Dabık, El Bab'a giden yolun üzeride duruyor. Dabık kasabası, Çobanbey'e yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bölge adını bin 516 yılında gerçekleştirilen Mercidabık savaşından alıyor.

Terör örgütü tarafından çıkartılan dergilerden birine Dabık adı verilmişti.