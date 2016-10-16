AA: TSK'nın desteklediği ÖSO, Dabık'ı IŞİD'den aldı!

Anadolu Ajansı, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun Dabık köyü ve Soran beldesini IŞİD'den aldığı iddiasını duyurdu.

Dabık kasabasında bin 200 IŞİD'linin bulunduğu belirtiliyordu. Dabık, El Bab'a giden yolun üzeride duruyor.

Dabık kasabası, Çobanbey'e yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bölge adını bin 516 yılında gerçekleştirilen Mercidabık savaşından alıyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haber şöyle:

TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu, Suriye'de Dabık köyü veSoran beldesini DEAŞ'tan aldı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ için sembolik öneme sahip Dabık köyü muhalifler tarafından ele geçirildi.

AA muhabirinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından aldığı bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Halep ilinin Soran beldesi ve Dabık köyü, terör örgütü DEAŞ militanlarından temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında desteklediği ÖSO güçleri, Azez-Cerablus hattında bugün ele geçirilen yeni bölgelerde terör örgütünün yoğun biçimde kullandığı bomba düzeneklerini etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında en zorlu safhanın tamamlandığını, harekatın devam edeceğini bildirdi.

DEAŞ'ın bir yayın organına adını veren Dabık, örgüt için sembolik öneme sahip. Örgüt, Dabık'ta "Müslüman olmadığına inandığı güçler"le yapacağı savaşla "kıyamet"in başlayacağına inanıyor.

Öte yandan örgüt, internette yayınladığı bir dergisinde önceki gün, elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin, "Beklediğimiz Büyük Dabık Savaşı bu değil" şeklindeki ifadelerine yer vermişti.

Temizlik başladı

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı unsurlarca Dabık köyü civarında kontrol sağlandı, içeriye girişler ve temizlik faaliyetleri başladı. Kontrolün sağlandığı köyde IŞİD unsurlarının bölgeyi büyük oranda terk ettiği belirlendi. Tam kontrol için Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğindeki ÖSO'nun içeride tuzaklanmış çok sayıdaki mayın ve el yapımı patlayıcıları temizlemesi, Dabık'ın kuzey batısında cep içinde kalan ve terör örgütü IŞİD'in elinde olan 4 yerleşim yerini de kontrol etmesi gerekiyor.