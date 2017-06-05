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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Katar’a yönelik yaptırım kararını üzüntüyle karşılıyoruz

"Türkiye olarak üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye hazırız"

05 Haziran 2017 23:22

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar’a karşı alınan yaptırım kararını “üzüntü ile karşıladıklarını” duyurdu. Kalın ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar ile ilgili diplomatik temaslara başladığını ifade ederken "Türkiye olarak üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye hazırız" dedi.

İbrahim Kalın'ın açıklamasında şöyle denildi:

"Körfez İşbirliği Konseyi'nin bazı üyelerinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar uygulama kararı aldıkları öğrenilmiştir. Bu gelişmeyi üzüntüyle karşılıyoruz. Bölgemizin barış ve istikrar arayışının sürdüğü, tüm bölge ülkelerinin bu ortak hedefler doğrultusunda gerekli adımları atmasına ihtiyaç duyulduğu bir dönemde stratejik işbirliği içerisinde bulunduğumuz Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki meseleleri müzakere, diyalog ve iletişim yoluyla çözmeleri gerekir. Terör başta olmak üzere büyük siyasi, ekonomik ve insani zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler birtakım asılsız haber ve söylentilere binaen değil, birlik ve beraberlik temelinde değerlendirilmelidir. Mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde dost ve kardeş ülkeler arasında yaşanan bu tatsızlığın bir an önce çözüme kavuşturulması için Sayın Cumhurbaşkanımız diplomatik temaslara başlamışlardır. Bu vesileyle önümüzdeki süreçte Türkiye olarak üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum."

Hükümet: Cumhurbaşkanı devreye girdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Katar kriziyle Erdoğan'ın "devreye girdiğini" söylerken "Cumhurbaşkanımız çok sayıda telefon görüşmesi yaptı" demiş ve konunun diplomasi ile çözülmesi gerektiğinin altını çizmişti.

Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasışunları ifade etmişti: 

"Ortadoğu yeterince karışık. Maalesef birçok ülkede istikrarsızlık yaşanıyor. Büyük çatışmanın işgallerin olduğu Ortadoğu artık yeni bir krizi kaldıracak durumda değil. Yeni bir krizin ortaya çıkmaması için aklı selimle hareket etmeye davet ediyoruz. Katar'la irtibatlı şekilde diplomasi kanallarının açık tutularak bir çözüm bulunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla büyümeden çözülmesi gerekir. Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz."

 

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