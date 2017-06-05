Suudi Arabistan, Katar televizyonu Al-Jazeera'nın ofisini kapattı

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Katar merkezli Al-Jazeera Televizyonu'nun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, El-Cezire'nin Suudi Arabistan'daki çalışma ruhsatının iptal edildiğini ve ofisinin kapatıldığını duyurdu. SPA'nın haberinde bu adımın, "El-Cezire'nin, terör gruplarının planlarını popüler hale getirmesi, Yemen'de Husi milisleri desteklemesi ve Suudi Arabistan'ın egemenliğine zarar vererek, ülke içinde çatlaklar oluşturmaya çalışması" neticesinde alındığı kaydedildi.

Al-Jazeera'dan, Suudi Arabistan'ın suçlamalarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen, bu sabah "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.