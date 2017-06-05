T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi Arabistan, Katar televizyonu Al-Jazeera'nın ofisini kapattı

7 ülke Katar ile ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu

05 Haziran 2017 22:42

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Katar merkezli Al-Jazeera Televizyonu'nun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, El-Cezire'nin Suudi Arabistan'daki çalışma ruhsatının iptal edildiğini ve ofisinin kapatıldığını duyurdu. SPA'nın haberinde bu adımın, "El-Cezire'nin, terör gruplarının planlarını popüler hale getirmesi, Yemen'de Husi milisleri desteklemesi ve Suudi Arabistan'ın egemenliğine zarar vererek, ülke içinde çatlaklar oluşturmaya çalışması" neticesinde alındığı kaydedildi.

Al-Jazeera'dan, Suudi Arabistan'ın suçlamalarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen, bu sabah "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

ETİKETLER

al jazeerakatarsuudi arabistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24