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Türkiye'nin teröre destekle suçlanan Katar'la yaptığı iş birliği anlaşması 3 gün önce Resmi Gazete'de yayınlandı

Türk yetkililerden, 'Körfez' krizine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi

05 Haziran 2017 16:54

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler’in ‘teröre destek verdiği’ iddiasıyla Katar’la diplomatik ilişkileri kesmesi konusunda Türk yetkililerden resmi bir açıklama gelmezken, iki ülke arasında terörle mücadele kapsamında işbirliği yapılmasına dair Bakanlar Kurulu kararı, 3 gün önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, “Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Katar Devlet Finansal Bilgi Birimi (QFIU) Arasında Kara para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” aracılığıyla Katar ve Türkiye’nin ortak menfaatlerinin temini için, kara para aklama, terörizmin finansmanının önlenmesi ve bunlarla mücadele alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. 

Varılan mutabakat kapsamında her iki ülkenin de kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili suç faaliyetleri ve bunlarla bağlantılı olduğundan şüphe edilen şahıslar hakkında elinde bulunan bilgi ve istihbaratı bir araya getireceği belirtilirken, Türkiye ve Katar’da kurulacak birimlerin ortak ilgi alanlarına ilişkin hususlarda müşterek çalıştaylar, seminerler ve eğitim çalışmaları düzenleyeceği ve karşılıklı ziyaretlerin de yapılacağı ifade edildi.

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