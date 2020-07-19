Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'nın mozaikleri perdeyle kapatılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, camiye dönüştürülme kararı alınan Ayasofya’da 24 Temmuz Cuma günü kılınacak namazla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ayasofya'ya giderek incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Kalın, "86 yıl sonra ibadete açılması çok önemli. Hazırlık yaparken salgın önlemlerini unutmamalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz" dedi.

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Kalın 24 Temmuz Cuma günü kılınacak ilk namaza ilişkin, "Camiye sınırlı sayıda kişi alınacak. Ayasofya'nın şanına uygun çekilde açılışın gerçekleşmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak. Giriş katında cuma namazı kılınacak. Resimlerle ilgili Kültür Bakanlığımızın çalışması var, tamamlandı. Işık sistemi olmayacak bir perde ile kapatılması üzerinde çalışılıyor. Üzerinin kapanması, üzerinin sıvanması söz konusu değil. Çok hassas bir çalışma yürütülüyor, kimsenin endişesi olmasın. Zemin halı kaplanacak. Protokol ya da VIP listesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Gevşekliğe sevk edecek açıklamaya herkes tepki gösterir"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış’ın ‘Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor’ açıklamalarına değinen Kalın, "Gevşekliğe sevk edecek açıklamaya herkes tepki gösterir. İstifa konusunda bir değerlendirme yok. Ama başkan bey kendisi bu değerlendirmeyi yapıp bir muhasebe yapmalı" yorumunu yaptı.

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