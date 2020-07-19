Erdoğan, Ayasofya'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın ibadete açılması kararını verdiği Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

Erdoğan ziyareti sonrası sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı.

Ayasofya'da ilk namaz Lozan Barış Antlaşmasının 97. yıl dönümüne rastlayan 24 Temmuz'da kılınacak.