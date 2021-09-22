Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'medya ödülleri' töreni düzenleyen derneğin başkanı: Kendi dünya görüşümüz ve medeniyet anlayışımızı dikkate aldık

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin, “6. Anadolu Medya Ödülleri” töreni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da çeşitli kategorilerde ödüle layık görülürken; ödülleri dağıtan derneğin Başkanı Sinan Burhan'ın ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'den Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'ye yaptığı açıklamada, Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Yönetim Kurulu ile beraber ödül alacak isimleri belirlediklerini ifade eden Burhan, “Ödülleri belirlerken kendi dünya görüşümüz ve medeniyet anlayışımızı dikkate aldık. Emek kadar bu konular da önemli. Biz ezan, bayrak, cumhuriyet diyen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Tarafsızlık iddiamız yok. Gazeteciler Cemiyeti ya da Basın Konseyi ödüllendirme yaparken başörtülüye ödül verdi mi?” dedi.

Burhan, töreninin ardından Erdoğan ile birlikte ABD'ye gitti ve, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine ABD gezisine katılıyorum. Otel ve yemek masraflarını ben ödüyorum” dedi.

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