Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'medya ödülleri' töreni; Hilal Kaplan, Fahrettin Altun ve Abdulkadir Selvi ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri"nde basın camiasından ödüle layık görülenlere ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılın İletişim Ödülü"nü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, "Yılın Kitabı Ödülü" Hilal Kaplan'a, "Yılın Köşe Yazarı Ödülü"nü ise Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye verdi.
TIKLAYIN- Erdoğan: Özgür, sorumlu ve milli basın milletimizin aydınlık yarınlarına ulaşma mücadelesinin en önemli destekçilerinden biridir
Bu yıl ödül kazanan isimler ve kuruluşlar şöyle:
1 Yılın Yerel İnternet Sitesi- Kon Haber - Nurettin Kılıç
2 Yılın Köşe Yazarı- Abdulkadir Selvi- Hürriyet Gazetesi
3 Yılın Gazetecisi- Batuhan Yaşar - İhlas Medya
4 Yılın Haber Ajansı- Anadolu Ajansı -
5 Yılın İnternet Gazetesi- Süper Haber Tv -
6 Yılın Televizyon Programı- Mesut Yar- Startv
7 Ahmet Kekeç Özel Ödülü- Hakan Kekeç
8 Ferhat Koç Özel Ödülü- Milli Gazete
İbrahim Toru Yerel Medya Özel Ödülleri
9 Çaytv- Rize - Hasan Yavuz Bakır
10 Uzay Haber - Diyarbakır - Ömer Büyüktimur
11 Tv’den- Aydın - Emin Aydın
12 Aksu Tv- Kahramanmaraş - Cüneyt Beyit
13 Yılın Ankara Temsilcisi - Zafer Şahin- Kanal D
14 Yılın Yerel İnternet Televizyonu Mardin Life - Mardin - Kadir Üründü
15 Yılın Tv Yorumcusu- Emin Pazarcı-Akşam Gazetesi
16 Yılın Tv Yöneticisi- Dr. A. Zahid Akman - Kanal 7
17 Yılın Araştırmacı Gazetecisi- Murat Alan- Yeni Akit Gazetesi
18 Yılın Haber Araştırma Ekibi- Kenan Kıran- Abdurrahman Şimşek Sabah Gazetesi
19 Yılın İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni- Ersin Çelik Yeni Şafak
20 Yılın Yerel Gazetesi Vitrin Haber- Sinop- Serhat Özşahin
21 Yılın Muhabiri- Lamia Ayhan- A Haber 22 Markar Eseyan Özel Ödülü- Nergiz Erdik
23 Yılın Gazetesi- Türkgün – Mehmet Müftüoğlu
24 Yılın Dizisi- Büyük Selçuklu Uyanış- Trt1
25 Yılın Televizyon Kanalı- Trt2 Belgesel- Mehmet Zahit Sobacı- Trt Genel Müdürü
26 Yılın Dijital Medyası- Gzt – Doğukan Gezer
27 Yılın En İyi Kitabı - Hilal Kaplan - Ailenin Adı Yok
Anadoluya Ruh Verenler
28 Hilmi Kurtulmuş- Fatih Yayınevi- Fatih Kurtulmuş
29 Fahrettin Altun- İletişim Alanındaki Çalışmaları İle Yeni Bir Vizyon Geliştirmesi
30 Bayraktar İha- Özdemir Bayraktar - Milli Sanayiye Katkılarından Dolayı