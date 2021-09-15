Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'medya ödülleri' töreni; Hilal Kaplan, Fahrettin Altun ve Abdulkadir Selvi ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri"nde basın camiasından ödüle layık görülenlere ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılın İletişim Ödülü"nü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, "Yılın Kitabı Ödülü" Hilal Kaplan'a, "Yılın Köşe Yazarı Ödülü"nü ise Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye verdi.

TIKLAYIN- Erdoğan: Özgür, sorumlu ve milli basın milletimizin aydınlık yarınlarına ulaşma mücadelesinin en önemli destekçilerinden biridir

Bu yıl ödül kazanan isimler ve kuruluşlar şöyle:

1 Yılın Yerel İnternet Sitesi- Kon Haber - Nurettin Kılıç

2 Yılın Köşe Yazarı- Abdulkadir Selvi- Hürriyet Gazetesi

3 Yılın Gazetecisi- Batuhan Yaşar - İhlas Medya

4 Yılın Haber Ajansı- Anadolu Ajansı -

5 Yılın İnternet Gazetesi- Süper Haber Tv -

6 Yılın Televizyon Programı- Mesut Yar- Startv

7 Ahmet Kekeç Özel Ödülü- Hakan Kekeç

8 Ferhat Koç Özel Ödülü- Milli Gazete

İbrahim Toru Yerel Medya Özel Ödülleri

9 Çaytv- Rize - Hasan Yavuz Bakır

10 Uzay Haber - Diyarbakır - Ömer Büyüktimur

11 Tv’den- Aydın - Emin Aydın

12 Aksu Tv- Kahramanmaraş - Cüneyt Beyit

13 Yılın Ankara Temsilcisi - Zafer Şahin- Kanal D

14 Yılın Yerel İnternet Televizyonu Mardin Life - Mardin - Kadir Üründü

15 Yılın Tv Yorumcusu- Emin Pazarcı-Akşam Gazetesi

16 Yılın Tv Yöneticisi- Dr. A. Zahid Akman - Kanal 7

17 Yılın Araştırmacı Gazetecisi- Murat Alan- Yeni Akit Gazetesi

18 Yılın Haber Araştırma Ekibi- Kenan Kıran- Abdurrahman Şimşek Sabah Gazetesi

19 Yılın İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni- Ersin Çelik Yeni Şafak

20 Yılın Yerel Gazetesi Vitrin Haber- Sinop- Serhat Özşahin

21 Yılın Muhabiri- Lamia Ayhan- A Haber 22 Markar Eseyan Özel Ödülü- Nergiz Erdik

23 Yılın Gazetesi- Türkgün – Mehmet Müftüoğlu

24 Yılın Dizisi- Büyük Selçuklu Uyanış- Trt1

25 Yılın Televizyon Kanalı- Trt2 Belgesel- Mehmet Zahit Sobacı- Trt Genel Müdürü

26 Yılın Dijital Medyası- Gzt – Doğukan Gezer

27 Yılın En İyi Kitabı - Hilal Kaplan - Ailenin Adı Yok

Anadoluya Ruh Verenler

28 Hilmi Kurtulmuş- Fatih Yayınevi- Fatih Kurtulmuş

29 Fahrettin Altun- İletişim Alanındaki Çalışmaları İle Yeni Bir Vizyon Geliştirmesi

30 Bayraktar İha- Özdemir Bayraktar - Milli Sanayiye Katkılarından Dolayı