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Cumhurbaşkanı'ndan DİSK Genel Kurulu'nda atılan sloganlarla ilgili suç duyurusu

Çalışma Bakanı Soylu salona girdiği sırada Erdoğan aleyhinde sloganlar atılmıştı

15 Şubat 2016 21:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DİSK 15. Olağan Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girdiği sırada slogan atmaya başlayan atan kişiler hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, 13 Şubat 2016'da DİSK'in 15. Olağan Kurultayının yapıldığı otelin salonuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun girişinde yoğun bir şekilde Erdoğan aleyhine slogan atıldığı belirtildi.

Dilekçede, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nun konuşmaya başlamasına rağmen sloganların kesilmediği, bunun üzerine Soylu'nun salondan ayrıldığı hatırlatıldı. 

 

Cumhurbaşkanı'na hakaret

 

Şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği belirtilen dilekçede, şüphelilerin kullandığı ifadelerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. 

"Cumhurbaşkanına hakaret" eden kişinin bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığı, suçun alenen işlenmesi halinde ise verilecek cezanın altıda biri oranında artırıldığı bilgisinin de yer aldığı dilekçede, şu ifadeler kullanıldı: 

"Şüpheliler, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yaptığı açıklamalarla Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı onur şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullanmış, kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef alınarak atılı suçu alenen işlemiştir. Aleniyet, hakaret suçunun belirtisiz sayıdaki kimse tarafından bilinip görülebileceği şekilde işlenmesidir. Topluluk önünde atılan sloganlar ile suça konu ifadelerin birçok kişiye ulaştığı açık olduğundan aleniyet unsuru gerçekleşmiş olup somut olayda suçun nitelikli hali olan ikinci fıkrasının uygulanması gerekir." 

Dilekçede, şüphelilerin tespit edilerek haklarında atılı suçtan soruşturma yapılması vekamu davası açılması talep edildi. 

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