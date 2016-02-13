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DİSK Genel Kurulu’nda "Katil Erdoğan" sloganı atanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Protestolar sonrası Çalışma Bakanı Soylu, salonu terk etmişti

13 Şubat 2016 14:47

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Kurulu’nda sendika üyelerinin attığı ‘katil Erdoğan’ sloganı için ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Sol’un haberine göre Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Cevat İşlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun salona girişi sırasında atılan ‘katil Erdoğan’ sloganıyla ilgili ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla re'sen soruşturma başlattı.

Dün gerçekleşen protestonun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu Genel Kurul salonunu terk etmişti. DİSK Başkanı Kani Beko, “Bakanın bizi dinlemesini istiyordum. Fırsatı kaçırdık” diye konuşmuştu.

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