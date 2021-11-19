Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Genco Erkal: Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak, kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek

2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanatçı Genco Erkal, "Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak, kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek" paylaşımını yaptı.

Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Kasım günü Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyorum. Suçum, Twitter paylaşımlarımda, 1-Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak. 2-Kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek. 3-Ayder Yaylasındaki yapılaşma girişimine karşı çıkmak. 4-Türk usulü başkanlık sistemini eleştirmek" ifadesini kullandı.

"Genco Erkal’a bu yapılamaz"

Piyanist Fazıl Say da Genco Erkal'ın yargı sürecine ilişkin olarak, "Genco Erkal’a bu yapılamaz." tepkisini gösterdi.

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