Genco Erkal: Mahkemede sadece kendimi değil, doğayı, demokrasiyi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü savunacağım

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erkal kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Paylaşımlarımda hakaret yoktur. Hiçbir zaman olmadı” dedi.

“İddianame kabul edilirse mahkemede sadece kendimi değil, başta Cumhuriyetin temel değerleri olmak üzere, doğayı, demokrasiyi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü savunacağım” diyen Erkal, “Bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Erkal hakkındanNisan ayında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Erkal'ın 3 farklı paylaşımında Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilerek 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede kabul edilirse Erkal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İşte Genco Erkal’ın o paylaşımı: