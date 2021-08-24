Fazıl Say: Genco Erkal Türkiye'dir, kılına dokundurmayacağım Genco'muzun; rezillik bu, artık yetti!

Piyanist Fazıl Say, usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak olmasına tepki gösterdi. Say, Instagram hesabından “Genco Erkal Türkiye'dir; kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun!” diyorum. O kadar!" ifadelerini kullandı.

83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal, 2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Fazıl Say'dan tepki: Rezillik bu ve artık yetti!

Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Erkal'ın fotoğrafını paylaşarak şu satırlarla tepki gösterdi:

"Genco Erkal yalnız değildir.

Genco Erkal Türkiye'dir!

Efsane sanatçımızdır.

83 yaşındadır ve Açılan SAÇMASAPAN “CB’ye hakaret”(?) davasında 4 yıl hapsi isteniyor.

“Yazıklar olsun” demiyorum.

“Kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun!”Diyorum.

O kadar!!



Korkaklar!

Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!!!"

Ne olmuştu?

2016 yılında ihbar e-postasıyla başlatılan soruşturmada, Ayder Yaylası’nın betonlaşmasına tepki gösteren bir tweeti ile Cumhurbaşkanı’nın diplomasını sorgulayan ve başkanlık sistemini eleştiren 2016 yılına ait 2 adet sosyal medya paylaşımı sebebiyle usta tiyatro sanatçısı Erkal hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti. Usta sanatçı, ilk defa cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.