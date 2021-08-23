Genco Erkal, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak

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Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal (83), 2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

2016 yılında ihbar e-postasıyla başlatılan soruşturmada, Ayder Yaylası’nın betonlaşmasına tepki gösteren bir tweeti ile Cumhurbaşkanı’nın diplomasını sorgulayan ve başkanlık sistemini eleştiren 2016 yılına ait 2 adet sosyal medya paylaşımı sebebiyle usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

62 yıldır politik tiyatro yapan sanatçı, ikisi 5 yıl önce atılmış 3 adet tweet nedeniyle ilk defa cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Soruşturma kapsamında daha önce avukatı Aslı Kazan’la birlikte İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nda ifade veren Erkal, “Tweetler için 'ağır eleştiri' yorumu dahi yapılamaz; süreç ifade özgürlüğüne yönelik yaratılan korku ikliminin bir başka örneğinden ibarettir.” demişti.

Erkal şu ifadeleri kullanmıştı.

“Başkanlık sistemine karşıyım. İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşıyım. İnsanların, düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına karşıyım. Doğanın katledilmesine, betonlaştırılmasına karşıyım. Yoksulları daha yoksul kılan bu acımasız bozuk ekonomik düzene karşıyım. Laik bir ülkede din olgusunun bu kadar ön plana çıkarılmasını ve sürekli dinin bir siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım”

TIKLAYIN | Genco Erkal "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla ifade verdi: Bu acımasız düzene karşıyım!