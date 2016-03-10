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'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten dava açılan DİSK Genel Başkanı Beko: Sermaye ve uşakları gözdağı veremez

"DİSK üyelerini tehdit etmek kimsenin harcı değildir!"

10 Mart 2016 19:08

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla hakkında dava açılan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, "DİSK üyelerini tehdit etmek kimsenin harcı değildir! Sermaye ve uşakları bize gözdağı veremez" dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Suruç’ta 20 Temmuz 2015 günü yaşanan bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklama davaya konu oldu. Kani Beko ve açıklamayı haberleştiren Zaman'ın eski Yazıişleri Müdürü Harun Reşit Çümen hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt tarafından hazırlanan iddianamede, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 20 Temmuz 2015 günü Suruç’ta yaşanan bombalı terör saldırısı nedeniyle olay yerine gittiği, burada suça konu açıklamayı yaptığı, açıklamanın Zaman gazetesi tarafından haberleştirildiği belirtildi.

Kani Beko’nun açıklamalarının açıkça Cumhurbaşkanı'na hakaret içermesine rağmen Zaman gazetesi tarafından haberleştirildiği belirtilen iddianamede, "Bu beyan ilgili eser sahibi tarafından onaylanıp paylaşıldığı, böylece beyan sahibinin de beyanı haberleştiren eser sahibinin de atılı suçu işledikleri" görüşüne yer verildi.

İddianamede hem Kani Beko’nun hem de Harun Reşit Çümen’in "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamalarının yapılması istendi.

İddianamenin gönderildiği Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 

 

Kani Beko: Sermaye ve
uşakları bize gözdağı veremez

 

Davayla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Kani Beko, şunları söyledi:

"DİSK üyelerini tehdit etmek kimsenin harcı değildir! Sermaye ve uşakları bize gözdağı veremez"

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