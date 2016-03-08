Erdoğan'dan DİSK'e: Bu devlete 'katil' dersen karşılığını bulursun

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği Kadın İşçiler 21. Büyük Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DİSK 15. Olağan Genel Kurulu'nda atılan "Katil Erdoğan" sloganlarına tepki göstererek, "Bir taraftan 'katil devlet' diyorlar, bir taraftan hakaret ediyorlar. Bunu yapamazsın, yaptığın anda karşılığını bulursun, bulmalısın" dedi. "Biz bu makamlarda sizin adınıza bulunuyoruz" diyen Erdoğan, "Bizlere yapılan saygısızlık milletimize yapılan saygısızlıktır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği DİSK Genel Kurulu'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, "Katil Erdoğan" sloganlarıyla protesto edilmiş, Soylu da programı terk etmişti.

Erdoğan, olay sonrası suç duyurusunda bulunmuş, ardından slogan atan kişiler hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Türkiye'nin geride bırakmış olduğuna inandığım bu tür tahammülsüzlükleri ısıtmaya çalışanları biliyoruz. İşte Bursa'da olanlar. Oralara aydın müsfettesi olarak gelip destek verenler. Bir sendikanın genel kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız oraya katılıyor, orada her türlü edep dışı sloganlar atılıyor. Bir taraftan 'katil devlet' diyorlar, bir taraftan hakaret ediyorlar. Hakaret ettiğiniz bu ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Bunu yapamazsın, yaptığın anda karşılığını bulursun, bulduğun an da rahatsız oldun. Bu tür sendikacılara zaman zaman karşılık vermişimdir. Nezaketsizlik karşılığını bulur, bulmalıdır. Nezaket gösterildiği zaman ben fazlasıyla karşılığını gösteririm. Nezaketsizliğin de karşılığını bulursunuz. Biz bu makamlarda sizin adınıza bulunuyoruz. Bizlere yapılan saygısızlık milletimize yapılan saygısızlıktır.

Türk Metal Sendikamızın, tunç yürekli, gözleri sevgi dolu kadınlarımızı bir kez daha selamlıyorum. Sizin ve sizin nezninizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum. Bu kutlamaları günüyle gecesiyle 365 güne yaymak lazım."