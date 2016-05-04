'Cumhurbaşkanı'na hakaret' bu kez otobüs yolculuğundan çıktı!

Ankara'da otobüste siyaset konuşan ve tartışan iki vatandaş Erdal T., ve İlhan K., karakolluk oldu. Hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açılan T., savcılıkta verdiği ifadesinde “Otobüsten inip beraber karakola gittik. Eğer hakaret etmiş olsaydım, karakola gitmezdim. İlhan K, benim ismimi dahi bilmiyordu” dedi.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, olay 29 Ekim 2015 günü Ankara’da Ulus-Siteler hattındaki belediye otobüsünde yaşandı. İlhan K., ve Erdal T., siyaset konuşmaya başladı. Sohbet esnasında Erdal T., “Bugün 29 Ekim. Memurlara tatil ama bizim gibi işçilere tatil yok. Erdoğan istese bize de tatil olurdu” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Bunun üzerine İlhan K., “Erdoğan’a hakaret ediyorsun, karakola gidip seni şikayet edeceğim” dedi. Hakaret etmediğini söykeyen Erdal T., de, otobüsten inerek İlhan K., ile beraber karakola gitti. İlhan K., karakoldaki ifadesinde, tartıştığı kişinin, “Yüzde 50 almasalardı çocukları da kendisi de yargılanacak, idam edilecekti” dediğini öne sürdü.

“Hakaret etsem karakola gitmezdim”

Şikayet üzerine Erdal T., hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldı. Şüpheli konumuna düşen Erdal T., savcılıkta verdiği ifadesinde, “29 Ekim günü Ulus Siteler otobüsüne bindim. Yanımda oturan, isminin İlhan K., olduğunu sonradan öğrendiğim kişiyle sohbet etmeye başladık. Ben Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle memurların tatilde olduğunu, bizim gibi işçilerin ise çalıştığını, Erdoğan isteseydi işçilere de tatil olabileceğini söyledim. Bunun üzerine İlhan K., Erdoğan’a hakaret ettiğimi iddia ederek, beni şikayet edeceğini söyledi. Otobüsten inip beraber karakola gittik. Eğer hakaret etmiş olsaydım, karakola gitmezdim. İlhan K, benim ismimi dahi bilmiyordu” dedi.

Savcılık ise, ikilinin otobüste tanıştıklarını, aralarında geçmişe dayalı bir husumet ya da alacak-verecek ilişkisi bulunmadığını, bu nedenle hakaret edilmediği halde şikayetçi olunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle Erdal T., hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dava açtı. Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Erdoğan mağdur olarak yer alırken, Erdal T.,’nin 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Eşinin ses kaydını alıp şikeyette bulunmuştu

Geçtiğimiz şubat ayında da İzmir’in Torbalı ilçesinde, TIR şoförü 40 yaşındaki Ali D., televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkınca küfürler edip, hakarette bulunduğunu ileri sürdüğü eşi 37 yaşındaki G.D.,nin ses kaydını alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.