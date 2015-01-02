Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ardından Aile Bakanı da TÜSİAD törenine katılmıyor

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik kısa film yarışmasına katılacağı duyurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın Erdoğan’ın TÜSİAD restinin ardından yarışmanın ödül törenine katılmayacağını açıkladı.

TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer'in, Dinçer, "Cumhurbaşkanı devletin başıdır. TÜSİAD’ın muhatabı zaten cumhurbaşkanı değildir, TÜSİAD’ın muhatabı başbakandır. Bizim çalışma alanlarımızla ilgili bakanlardır" şeklindeki açıklaması hükümet kanadından tepki görmüş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu TÜSİAD toplantılarına katılmayacaklarını duyurmuştu.

Akşam’da yer alan habere göre, Ayşenur İslam söz konusu yarışmaya katılmayacağını yetkililere önceden bildirmesine rağmen TÜSİAD yarışma duyurusunda Ayşenur İslam’ın adına yer verdi.