T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ardından Aile Bakanı da TÜSİAD törenine katılmıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam da, TÜSİAD'ın Kadın-Erkek Eşitliği Kısa Film Yarışması'nın ödül törenine katılmayacak

02 Ocak 2015 20:58

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik kısa film yarışmasına katılacağı duyurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın Erdoğan’ın TÜSİAD restinin ardından yarışmanın ödül törenine katılmayacağını açıkladı. 

TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer'in, Dinçer, "Cumhurbaşkanı devletin başıdır. TÜSİAD’ın muhatabı zaten cumhurbaşkanı değildir, TÜSİAD’ın muhatabı başbakandır. Bizim çalışma alanlarımızla ilgili bakanlardır"  şeklindeki açıklaması hükümet kanadından tepki görmüş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu TÜSİAD toplantılarına katılmayacaklarını duyurmuştu. 

Akşam’da yer alan habere göre, Ayşenur İslam söz konusu yarışmaya katılmayacağını yetkililere önceden bildirmesine rağmen TÜSİAD yarışma duyurusunda Ayşenur İslam’ın adına yer verdi. 

 

ETİKETLER

haluk dinçertüsiadaile bakanıkadın erkek eşitliğifilmayşenur ilambaşbakantayyip erdoğancumhurbaşkanıahmet davuoğlu

İlgili Haberler

TÜSİAD Başkanı: Ortada bir 'paralel devlet' görmüyorum, cemaat terör örgütü olamaz; muhatabımız Erdoğan değil

'AB Erdoğan’ın söylemi üzerine Türkiye’den vazgeçmez'

Cumhurbaşkanı’ndan sonra Başbakan da TÜSİAD toplantısına gitmiyor!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TÜSİAD Genel Kurulu'na katılmayacağını açıkladı.

‘TÜSİAD Cumhurbaşkanı'nı tanımıyorsa, Cumhurbaşkanı da TÜSİAD'ı tanımaz’

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Dinçer'in sözleri hiçbir maksada hizmet etmiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24