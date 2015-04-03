Cumhurbaşkanı, İÜ rektörlüğüne seçimde 1. olan Raşit Tükel yerine 2. Mahmut Ak'ı atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne seçimlerde 1. olan Prof. Dr. Raşit Tükel'i değil, 2. sıradaki Prof. Dr. Mahmut Ak'ı atadı.

İstanbul Üniversitesi'nde geçen ay yapılan seçimde rektörlük için Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Harun Cansız, Prof. Dr. Faruk Erzengin, Prof. Dr. Recep Seymen ve Prof. Dr. Raşit Tükel yarışmıştı.

Toplam 2 bin 595 oyun kullanıldığı seçimde Prof. Dr. M. Raşit Tükel 1202 oy alarak rektörlük seçimini kazanmıştı.

En çok oyu alan Tükel’i ikinci sırada 908 oyla Prof. Dr. Mahmut Ak takip etmişti.