Cumhurbaşkanı Gül'e benzetilen freskin incelemesi tamamlandı

Bir süre önce bir sorunu için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ’e mektup yazan, yazının altına da eşiyle birlikte çıktığı Karadeniz gezisi sırasında Sümela Manastırı’na gittiklerini anlatan Fatih Doğan, manastırda Hazreti İsa ve havarilerinin fresklerinin bulunduğunu hatırlattı, "Bir havari figürü eşimin dikkatini çekti. Bu havaride suretinizin kullanıldığını gördük" iddiasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e benzediğini ileri sürülen freskin üzerine başlatılan inceleme tamamlandı.

İncelensin talimatı

İstanbul ’da yaşayan Fatih Doğan’ın iddiası üzerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 18 Eylül 2012 tarih ve 19245 sayılı yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ’ndan konunun incelenmesini istedi. Bunun üzerine de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 16 Ekim 2012 tarihinde Trabzon Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’ne yazı yazarak konunun mahallinde koordineli olarak incelenmesini ve sonucun hazırlanacak raporla bildirilmesi talimatını verdi.

Fresklere 17. yüzyıldan sonra hiç dokunulmamış

Konuyla ilgili çalışma yapan ve Sümela Manastırı’ndaki freskler üzerinde incelemelerde bulunan arkeologlar, 9’uncu yüzyıldan 17’inci yüzyıla kadar yapıldığı belirlenen fresklere hiçbir müdahalede bulunulmadığını tespit etti. Arkeologların hazırladığı konuya ilişkin rapor, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de, Sümela’da yapılan restorasyonlarda fresklere kesinlikle dokunulmadığını, bir havari freskinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e benzetilmesinin algı yanılması olduğunu ifade etti.

AB Büyükelçileride Gül'e benzetmişti

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi’nin (ABİGEM) açılış töreni için 2009 yılı Ekim ayında Trabzon’a gelen heyetin Sümela Manastırı ziyareti sırasında AB büyükelçileri, manastırın duvarında gördükleri bir freski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e benzetince şaşkınlık yaşamış ve freskin fotoğrafını çekmişti. Maçka Belediye Başkanı CHP ’li Ertuğrul Genç ise fresklerin orijinal olduğunu belirterek, 24 saat koruma altında bulunan Sümela Manastırı’nda freskler üzerinde oynama yapılmasının mümkün olmadığını açıklamıştı.