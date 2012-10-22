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'Sümela havarisi Cumhurbaşkanı Gül'e benziyor mu' incelemesi

Fatih Doğan adlı vatandaşın, özel bir sorunu için Cumhurbaşkanı Gül'e yazdığı mektubun sonuna, freskte suretinizin kullanıldığını gördük demesi üzerine inceleme başlatıldı

22 Ekim 2012 23:57

Trabzon’un Maçka İlçesi’ndeki Sümela Manastırı’nda bulunan bir freskteki havarinin, bir kişinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e benzediğini ileri sürmesi üzerine, inceleme başlatıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, konunun incelenmesini istedi.

İstanbul’da oturan Fatih Doğan, bir süre önce bir sorunu için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mektup yazdı. Yazının altına bir de not düşen ve bir süre önce eşiyle birlikte çıktıkları Karadeniz gezisi sırasında Sümela Manastırı’na da gittiklerini anlatan Doğan, manastırda Hazreti İsa ve havarilerinin fresklerinin bulunduğunu hatırlatarak, "Bir havari figürü eşimin dikkatini çekti. Bu havaride suretinizin kullanıldığını gördük" iddiasında bulundu.

 

İncelensin talimatı

 

Bu not üzerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 18 Eylül 2012 tarih ve 19245 sayılı yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan konunun incelenmesini istedi. Bunun üzerine de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 16 Ekim 2012 tarihinde Trabzon Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’ne yazı yazarak konunun mahallinde koordineli olarak incelenmesini ve sonucun hazırlanacak raporla bildirilmesini istedi.

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi’nin (ABİGEM) açılış töreni için 2009 yılı Ekim ayında Trabzon’a gelen heyetin Sümela Manastırı ziyareti sırasında AB büyükelçileri, manastırın duvarında gördükleri bir freskin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e benzediğini görünce şaşkınlık yaşamış, freskin fotoğrafını çekmişti.

 

'Fresk orjinal'

 

Maçka Belediye Başkanı CHP’li Ertuğrul Genç ise manastırın duvarında bulunan bütün fresklerin orijinal olduğunu belirterek, "Manastır 24 saat koruma altında. Fresklerin zarar görmesi ve üzerinde oynama yapılması mümkün değil" açıklamasında bulunmuştu.

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